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Sanxenxo

Sanxenxo aumenta en 700.000 euros la partida destinada al Centro de Día en cuatro años

El servicio cuenta con una lista de espera de 39 personas pese a ser el que más número de plazas oferta

C. Hierro
02/11/2026 17:24
Visita del alcalde, Telmo Martín, y la concejala Paz Lago, al Centro de Día de Sanxenxo
Visita del alcalde, Telmo Martín, y la concejala Paz Lago, al Centro de Día de Sanxenxo
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El Concello de Sanxenxo mantiene su apuesta firme por el cuidado de los mayores del municipio y la conciliación familiar con un aumento de la partida destinada a la gestión del Centro de Día en un 22%, es decir, 700.000 euros, durante los próximos cuatro años de duración del nuevo contrato de gestión.

“Unha mellora que permite reforzar o 90% dos servizos de que se prestan aos 80 usuarios nestes momentos como son enfermería, traballadora social, auxiliares de xeriatría, terapeuta ocupacional…Sen dúbida, trátase de apostar polo capital humano, clave na atención dos nosos maiores”, dijo el alcalde en la visita que realizó ayer junto a la concejala de Servicios Sociales y Mayores, Paz Lago.

El servicio

Actualmente, este servicio es el centro de día municipal de Galicia con mayor número de plazas, un total de ochenta. Pese a eso, el gobierno local señala que cuenta con una lista de espera de 39 personas.

“Non nos esquecemos destas 39 familias que están en lista de agarda, pero con este novo contrato reforzamos a nosa aposta polos nosos maiores e a conciliación das familias”, indicó Martín.

En la misma línea, en este encuentro, el alcalde quiso destacar la puesta a cero de la lista de espera del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) o los trámites para la puesta a disposición de la Xunta de un terreno para la construcción de una residencia de mayores. “Temos moi presente que Sanxenxo conta con 4.239 persoas maiores de 65 anos e que supoñen o 24% da poboación”, destacó el alcalde.

Paz Lago, concejala de Servizos Sociais de Sanxenxo

Sanxenxo logra eliminar la lista de espera del SAF

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Conseguir estos datos, resaltaron en su día, es el resultado de la rescisión de la concesión anterior y a incrementar la cuantía del nuevo contrato hasta los 2,1 millones de euros. 

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