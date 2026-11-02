El BNG denuncia la situación “límite” de Portonovo en cuanto a vivienda y empresas

El portavoz del BNG de Sanxenxo, Octavio Fernández, durante un Pleno Gonzalo Salgado

El BNG de Sanxenxo denuncia la situación “límite” en la que se encuentra Portonovo en materia de vivienda y dinamización económica. Los nacionalistas indican que, tras reunirse con los vecinos y vecinas de esa villa, indican que existe una preocupación por la falta de oferta de vivienda y la ausencia de políticas que incentiven la actividad económica.

Esta situación, señalan desde el BNG, es el resultado de la “política de formigón” de Telmo Martín “que segue coa teima de centrar o foco no verán, esquecendo todo o demais”.

En su publicación, los nacionalistas cuentan que el centro de la localidad vive una “decadencia” ya que cada vez detallan, hay menos negocios abiertos. “Trátase dun panorama desolador que desde logo non se arranxa poñendo a funcionar a Feira de Verán en Rafael Picó de xuño a setembro”, escriben desde el grupo municipal.

Desde el BNG lamentan que desde el gobierno local no haya interés en satisfacer las necesidades reales de los autónomos, autónomas y negocios locales de Portonovo "que tratan de sobrevivir durante todo o ano". Para los nacionalistas, esta realidad que se vive en la villa, limita “por completo” las opciones de poder vivir en Sanxenxo durante todo el año.