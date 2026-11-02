Adjudican el ascensor de la Casa da Cultura de Nantes por un total de 59.301 euros

Imagen de archivo de la Casa da Cultura de Nantes en Sanxenxo Cedida

El Concello de Sanxenxo adjudica el contrato de instalación de un ascensor para la mejora de accesibilidad en el Centro Cultural de Nantes por poco más de 59.000 euros. A pesar de que el trabajo, tras un concurso público, se sabe que lo llevará a cabo la empresa Planificación Desarrollo y Gestión de Construcciones S.A., lo que todavía se desconoce es cuándo comenzarán las obras para su instalación.

La necesidad de colocar el ascensor en este edificio reside en que es un espacio que cuenta con una planta baja y un primer piso, únicamente unidos a través de escaleras, que están destinados a actividades socioculturales, formativas y recreativas a las que acuden tanto personas mayores como personas con movilidad reducida, con enfermedades crónicas o algún tipo de limitación física o sensorial.

Esta situación, señalan, impiden que una parte significativa de la población pueda beneficiarse de todas las actividades ofertadas.

La instalación del elevador, por tanto, permitirá el acceso seguro y autónomo de todas las dependencias del centro por parte de todos los usuarios, cumpliendo así con los principios de accesibilidad universal.

Reforma

La casa de cultura de Nantes, inaugurada en 1993, fue objeto de una mejora de eficiencia energética, aislamiento e impermeabilidad este mismo año.

Los trabajos realizados consistieron en el cambio completo de ventanas y persianas, la instalación de un nuevo sistema de climatización mediante bomba de calor aerotérmica o la renovación de la pintura interior y exterior y el sistema de iluminación.