Subastan un ático, un piso y una plaza de garaje en un mismo edificio de Portonovo

Fachada de los Xulgados de Cambados Gonzalo Salgado

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica la subasta pública de dos viviendas y una plaza de aparcamiento en un mismo edificio de Portonovo.

Las viviendas se tratan, concretamente, de un ático de más de 166 metros cuadrados con terrazas que suman una superficie útil de 9,71 metros cuadrados y una vivienda situada en la cuarta planta de 84,62 metros cuadrados.

El valor de cada una de ellas, a pesar de que se encuentran ambas en el mismo edificio ubicado en la calle Benitiño, es muy diferente, así, la primera de ellas sale a subasta por 400.896 euros con un importe del depósito de más de 20.000 y un tramo entre las pujas de 8.017,92 euros y, la segunda, por 233.942,17 euros.

En el caso de esta última, además, el tramo entre pujas es casi la mitad (4.678 euros) y el importe del depósito se sitúa en los 11.697,10 euros.

Por último, la otra propiedad anunciada se trata de una plaza de aparcamiento que se encuentra en este mismo edificio residencial. El valor por el que sale a subasta es 10.281,83 euros, el importe necesario para participar en la puja es de poco más de 500 euros y los tramos entre las mismas están fijados en 205,63 euros.

A pesar de que las tres propiedades se encuentran dentro del mismo anuncio son tres lotes separados, lo que significa que se subastan de forma separada y, por lo tanto, pueden ser adquiridas por personas diferentes.

Actualmente, la primera de las propiedades –la de mayor valor– es la única que no tiene registrada ninguna puja en el Portal de Subastas dependiente del Ministerio de Justicia.