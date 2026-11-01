Sanxenxo es el municipio de Galicia que más multiplica su población durante el verano

Bañistas en la playa de Silgar, en Sanxenxo Mónica Ferreirós

Sanxenxo es el municipio gallego que más aumenta su población durante los meses de verano.

Según los últimos datos publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE), que corresponden al año 2024, esta localidad registró un saldo poblacional positivo (restando los vecinos y vecinas que salen con los turistas que llegan) de 13.262 personas, hasta registrar una carga poblacional de 31.218 personas. Estos datos, señalan, se corresponde a casi un 74% más de sus 19.956 habitantes censados.

La multiplicación de la población se repite en hasta 288 de los 313 concellos que tiene Galicia. Pero, de entre las grandes ciudades, solo Santiago registró en ese mismo año un saldo turístico positivo o, lo que es lo mismo, recibió más visitantes de los que emitió analizando todos los trimestres del 2024. En cuanto al 2025, el IGE avanza que los datos continúan siendo similares, con cerca de 20.000 personas más cada trimestre, ya sea por turistas, estudiantes o trabajadores.

Este año

En cuanto a los datos registrados en este mismo año, las cifras de turistas en Sanxenxo han vuelto a romper con todos los récords. Así, según el registro del Big Data telefónico, en los primeros seis meses del 2026 el municipio recibió 230.181 viajeros (cifra un 4% superior a la del año pasado) que sumaron un total de 690.343 pernoctaciones.

Actualmente, la localidad ofrece más de 34.000 plazas turísticas en los diferentes establecimientos, cifra a la que se le añadirían las más de 54.000 en segundas residencias.