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Sanxenxo

Andarela organiza una andaina de la mano de la Santa Compaña para el 20 de noviembre

La ruta está diseñada para todos los públicos y tendrá una duración de 90 minutos

C. Hierro
01/11/2026 19:44
Participantes en una actividad similar organizada por Andarela
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La asociación cultural Andarela ya tiene programada su próxima actividad: una andaina de la mano de la Santa Compaña que recorrerá diferentes rincones del municipio. La cita será el viernes 20 de noviembre y no es necesaria inscripción previa.

La salida está prevista para las ocho y media de la tarde desde el parking asfaltado de la playa de A Lanzada. Desde ese punto, los participantes recorrerán el entorno de la Capilla y disfrutarán de las vistas del mar mientras atraviesan distintos puntos del litoral.

Está previsto que la duración de la actividad sea, aproximadamente de 90 minutos y la dificultad es baja, es por ello que está diseñada para todos los públicos, incluidos carritos de bebés y también perros, siempre que vayan atados con correa.

Teniendo en cuenta la temática de la andaina, desde la asociación piden a los participantes que vayan “vestidos para a ocasión” y que, además, porten candelabros “non é o turno das linternas”.

Las personas que quieran más información sobre esta iniciativa, que se repite desde hace años con gran éxito de público tanto de vecinos y vecinas de Sanxenxo como de otras localidades, pueden enviar un correo electrónico a andarelaasociacion@gmail.com.

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