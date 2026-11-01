Andarela organiza una andaina de la mano de la Santa Compaña para el 20 de noviembre

Participantes en una actividad similar organizada por Andarela

La asociación cultural Andarela ya tiene programada su próxima actividad: una andaina de la mano de la Santa Compaña que recorrerá diferentes rincones del municipio. La cita será el viernes 20 de noviembre y no es necesaria inscripción previa.

La salida está prevista para las ocho y media de la tarde desde el parking asfaltado de la playa de A Lanzada. Desde ese punto, los participantes recorrerán el entorno de la Capilla y disfrutarán de las vistas del mar mientras atraviesan distintos puntos del litoral.

Está previsto que la duración de la actividad sea, aproximadamente de 90 minutos y la dificultad es baja, es por ello que está diseñada para todos los públicos, incluidos carritos de bebés y también perros, siempre que vayan atados con correa.

Teniendo en cuenta la temática de la andaina, desde la asociación piden a los participantes que vayan “vestidos para a ocasión” y que, además, porten candelabros “non é o turno das linternas”.

Las personas que quieran más información sobre esta iniciativa, que se repite desde hace años con gran éxito de público tanto de vecinos y vecinas de Sanxenxo como de otras localidades, pueden enviar un correo electrónico a andarelaasociacion@gmail.com.