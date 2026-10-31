Sanxenxo promociona el turismo náutico y sus Senderos Azules en Londres

Imagen de la expedición que acudió a la feria el año anterior

Sanxenxo apuesta, un año más, por promocionar su entorno, gastronomía y patrimonio en Londres participando en la World Travel Market (WTM) de Londres, que se celebrará del 3 al 5 de noviembre en el centro de exposiciones ExCel London.

El municipio acude a la cita con el objetivo estratégico de captar operadores internacionales y promocionar su potencial natural, náutico y deportivo de cara al próximo horizonte del Xacobeo 2027.

La colaboración entre el sector público y privado es clave para el éxito turístico Más información

El momento central para este destino gallego, que llega a la feria con un fuerte respaldo institucional y, por tanto, formando parte del stand de Turismo Galicia, será el miércoles 4 de noviembre a las 13:00 horas.

En el plano estrictamente promocional, Sanxenxo desplegará herramientas promocionales diseñadas específicamente para el mercado anglosajón. Entre los recursos que se distribuirán figuran merchandising, un folleto genérico del destino y otro específico de turismo náutico, ambos editados en inglés.

Además, tendrá disponible la Guía de Senderos Azules, tanto en formato papel como para descargarse de forma online mediante un código QR. En este caso, la información también se facilitará en los dos idiomas.

Desestacionalización

Con la presencia en esta feria, el Concello de Sanxenxo busca consolidar su estrategia de desestacionalización, demostrando que sus recursos naturales, su litoral y sus rutas de senderismo configuran un destino "multi experiencial atractivo durante cualquier época del año".

El sector aviva el debate sobre el futuro turístico en Arousa: crecer sin cruzar los límites Más información

La delegación local estará encabezada por el concejal de Turismo y Playas, Juan Deza Otero, quien liderará una misión comercial integrada por uan destacada comitiva de empresas del municipio a través del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (CETS), con su presidente, Alfonso Martínez, al frente.

Durante los tres días de feria, la comitiva mantendrá una intensa agenda de reuniones de trabajo con turoperadores y agentes del sector para cerrar alianzas comerciales y abrir nuevos canales de comercialización en el mercado inglés.