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Sanxenxo

Sanxenxo instala cien contenedores para la hostelería y establecimientos con sección de frescos por 29.826 euros

La iniciativa hace que se avance en la gestión municipal y en la ecoeficiencia

C. Hierro
30/10/2026 20:29
Un momento de la entrega de los contenedores
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El Concello de Sanxenxo instala cien nuevos contenedores específicos de exterior destinados en exclusiva al sector hostelero, restauración, establecimientos comerciales con sección de frescos y comedores colectivos.

Esta acción tiene como meta optimizar el reciclaje de biorresiduos en los grandes generadores y cuenta con una inversión de 29.826 euros financiados por el programa Galicia Feder.

La principal innovación radica en que los contenedores cuentan con un sistema de cierre con llave y control de acceso, lo que garantizará que solo los usuarios autorizados puedan utilizarlos, minimizando la presencia de residuos impropios y asegurando la máxima calidad de la fracción orgánica en origen.

Estos contenedores, indican desde el Concello, ofrecen una solución “cómoda, limpia y viable” para implicar al tejido económico local en la economía circular.

Con la puesta en marcha de este sistema el gobierno local estima alcanzar un incremento de la capacidad adicional de recogida de 300 toneladas al año, esperando recoger de forma efectiva un mínimo de 270 toneladas anuales de biorresiduos.

Esta iniciativa hace que Sanxenxo avance hacia el modelo de gestión municipal que, señalan, será más ecoeficiente y reducirá las emisiones.

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