Piden cuatro años de cárcel a un hombre que le propinó un puñetazo a otro y perdió dos dientes

Fachada de los Xulgados de Cambados Gonzalo Salgado

La Fiscalía solicita cuatro años de prisión a un vecino de Sanxenxo por un delito de lesiones.

Los hechos se remontan al 31 de agosto del año 2024, fecha en la que el acusado estaba, alrededor de las tres de la mañana, en el interior de un local de ocio nocturno ubicado en Portonovo en el que se produjo una discusión en la que participaron varias personas, entre las que se encontraba este vecino de la localidad.

En un momento dado, este varón y el denunciante salieron del establecimiento y, para el que se pide la pena de prisión, le propinó un “fuerte puñetazo” en la cara, lo que provocó que la víctima del golpe se cayese al suelo.

Como consecuencia de estos hechos, esta persona sufrió, además de una contusión labial, la pérdida de dos dientes de la arcada superior lo que le causó un “perjuicio estético moderado”. La víctima de las lesiones tuvo que ser trasladado en ambulancia hasta el PAC de Portonovo.

Además de la pena de cárcel de cuatro años por un delito de lesiones agravados por deformidad, en concepto de responsabilidad civil, al acusado se le pide que indemnice a la víctima en la cantidad de 14.438,12 euros, correspondiendo 506,55 a las lesiones y 13.931,57 euros a las secuelas.

De la misma manera, también se solicita la indemnización a la Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia 061 y al Sergas por los gastos ocasionados como consecuencia del traslado en ambulancia y asistencia sanitaria al perjudicado.