La Fiscalía solicita prisión para un hombre por golpear con un cinturón a un Policía Local de Sanxenxo

Dos patrullas de la Policía Local de Sanxenxo Cedida

La Fiscalía solicita una pena de dos años y tres meses de prisión a otro varón por un delito de lesiones con instrumento peligroso tras haber golpeado a un auxiliar de la Policía Local de Sanxenxo.

En este caso el incidente ocurrió en el mes de agosto del 2022 momento en el que agentes y auxiliares de este cuerpo estaban tratando de identificar al acusado por su posible participación en una pelea entre varios jóvenes en la zona del Puerto Deportivo de la localidad.

En un momento dado, el varón salió corriendo y siendo perseguido por la víctima llegó a una zona sin salida por lo que se vio obligado a dar la vuelta. En ese momento, el agente le cortó el paso y el acusado se sacó el cinturón y le golpeó en la cabeza, lo que le ocasionó una herida que precisó una primera asistencia facultativa y posterior tratamiento médico consistente en cura local con dos grapas.

El auxiliar de Policía Local tuvo que ser atendido de sus lesiones en el PAC de O Grove tras el incidente.

Desde la Fiscalía, además de solicitar la pena de cárcel, también, en concepto de responsabilidad civil, indemnizar a la víctima con la cantidad de 1.261,39 euros (329,10 por los días de incapacidad temporal y 932,29 por las secuelas estéticas). Además, también debe hacer frente a los gastos del Sergas por la asistencia sanitaria prestada.