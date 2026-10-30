El Samaín en la Casa de Don Fernando se traslada al 6 de noviembre

Imagen de archivo de una niña en una fiesta de Samaín en la comarca | Mónica Ferreirós

El Concello de Sanxenxo, debido al luto nacional por el accidente de tren en Urda, ha decidido trasladar la fiesta de Samaín prevista en la Casa de Don Fernando, ubicada en Portonovo, para el próximo viernes, seis de noviembre.

La cita, que se presenta como una noche “terroríficamente divertida” se desarrollará igualmente en horario de ocho a diez de la noche. La actividad está diseñada para niños y niñas a partir de los doce años y es necesaria inscripción previa, ya que las plazas son limitadas.

Aquellas personas interesadas pueden solicitar más información sobre la iniciativa a través del teléfono 630 561 396.

Actividades escolares

Por otro lado, el alumnado de las escuelas infantiles de O Tombo y O Revel, sí vivieron durante esta semana su particular fiesta de Samaín.

Así, en las diferentes jornadas, los niños y niñas realizaron diferentes actividades cargadas de tradición, creatividad y diversión. Además, las escuelas abrieron sus puertas a las familias para compartir diferentes talleres en los que, pequeños y mayores, decoraron juntos las tradicionales calabazas.

La celebración del Samaín concluyó ayer con una fiesta de disfraces. Brujas, fantasmas y calabazas se dieron cita en las escuelas.