Un progenitor denuncia a su hijo en Sanxenxo por un presunto delito de lesiones

Fachada de los Xulgados de Cambados Gonzalo Salgado

La Audiencia Provincial de Pontevedra acuerda reabrir la investigación por una denuncia de un padre hacia su hijo por un presunto delito de lesiones. Los hechos delatados por el padre, indican en la documentación, habrían ocurrido en el mes de agosto del año pasado en su vivienda situada en Sanxenxo.

Sobre la situación vivida, las versiones de ambos “non poden ser máis contraditorias”, razón por la cuál aceptan el recurso presentado por el progenitor tras haber acordado el sobreseimiento provisional del procedimiento en mayo de este mismo año.

La posibilidad de que exista un presunto delito de maltrato, indican, precisa de una mayor investigación, es por ello que solicitan la declaración de los familiares que, al parecer, estaban presentes en el momento en el que ocurrieron los hechos denunciados por el progenitor. “É necesario e imprescindible” se puede leer en la documentación tomar declaración a estos testigos para esclarecer lo ocurrido en esa fecha.

En la denuncia, el denunciante presentaba un informe médico forense según el cuál fue atendido cuatro días después de la supuesta agresión por una lumbalgia sin presentar alteraciones traumáticas externas “con cambios dexenerativos e pautándose un tratamento sistomático de tipo analxésico”. En esta misma documentación, se detalla que “tendo en conta a ausencia de lesións traumáticas externas” y a tenor del estudio radiológico y el tiempo transcurrido desde la presunta agresión hasta la primera asistencia médica, los facultativos únicamente pueden establecer ·un nexo causal hipotético entre a lumbalxia referida e a presunta agresión” de su hijo.

Se reabre la investigación por un presunto delito de lesiones a pesar de la oposición al recurso del denunciado.