La colaboración entre el sector público y privado es clave para el éxito turístico

Momentos del Foro sobre turismo organizado por Diario de Arousa en Sanxenxo Gonzalo Salgado

El Foro de Turismo Sostible organizado por Diario de Arousa en Sanxenxo puso sobre la mesa los grandes retos que el sector tiene en su agenda. El modelo turístico que se busca para la comarca de O Salnés, la meta de la desestacionalización, la necesidad o no de imponer una tasa turística o el aumento de las viviendas de uso turístico en los diferentes municipios, fueron algunos de los temas que se debatieron en este encuentro.

Para hacerlo, tomaron la palabra Xosé Manuel Merelles, director da Axencia de Turismo de Galicia, Telmo Martín, alcalde de Sanxenxo, Romina Fernández, directora de Turismo da Deputación de Pontevedra, Alfonso Martínez, presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (CETS), Dulcinea Aguín, presidenta de la Asociación de Vivendas Turísticas de Galicia (Aviturga) y Ramón García Guinarte, gerente de la Mancomunidade do Salnés.

En este debate, que se convirtió en un intercambio de ideas y propuestas, en las que no faltaron, tampoco, las aportaciones del público, entre los que se encontraban representantes de diferentes empresas del sector, se llegó a una primera conclusión, y es que el turismo vive un momento dulce en la comarca y en la provincia y, una segunda, que el éxito no es una casualidad, si no el resultado de muchos años de trabajo complementario entre las administraciones públicas y el sector privado.

Momentos del Foro sobre turismo organizado por Diario de Arousa en Sanxenxo Gonzalo Salgado

“Estamos a vivir o mellor momento da historia, cun verán que se alongou moito, e datos especialmente bos en setembro”, señaló Merelles. Y continuó: “Estamos vendo que o volume de xente medra, a estancia media medra, o número de noites de ocupación tamén medra, o volume de visitantes estranxeiros que chegan é cada vez maior...”.

Estos datos, señalaron todos lo ponentes, es el resultado de la colaboración entre administraciones públicas y las privadas. “Isto é imprescindible”, indicó la directora de Turismo de la Diputación. “O turismo é un sector transversal. É necesaria a colaboración, que escoitemos ao sector, que estemos ao carón dos empresarios porque son eles os que poñen o seu esforzo día a día, a súa inversión e tamén a súa capacidade de adaptación aos cambios”, señaló. En este sentido, Fernández también destacó la importancia de la colaboración entre administraciones, y la buena sintonía entre la Diputación, la Xunta y los Concellos “que son os que mellor saben o que teñen na casa”.

Sanxenxo

En el caso concreto de Sanxenxo, señaló el alcalde, esa colaboración funciona y es la que hace que el turismo en el municipio no deje de crecer. “O máis importante que temos é o capital humano que traballa no sector e que ten capacidade para afrontar a chegada de turistas”, comentó Martín.

Y continuó destacando la gran inversión que el gobierno local hace para que esto también sea posible. Así, habló de un presupuesto de más de 4,5 millones de euros al año para mejorar los servicios en el municipio, destacando el gasto en el socorrismo, en la limpieza de playas o el refuerzo de la Policía. “Hai que ter en conta que en Sanxenxo se recollen ao ano 650 toneladas de vidro e un 60% corresponde a dos meses de verán”, apuntó el regidor tras comentar que, en agosto, la población del municipio pasa de 18.000 habitantes a 100.000.

“Pero este dato non quere dicir que estamos saturados. Temos hoteis e opcións en todas as parroquias o que pasa e que hai que organizarse. Se a xente vén a Sanxenxo é, ademáis de pola nosa natureza, gastronomía e patrimonio, porque se fan ben as cousas entre concello e entidades privadas”, destacó.

Momentos del Foro sobre turismo organizado por Diario de Arousa en Sanxenxo Gonzalo Salgado

Para ponerlo en valor tomó la palabra el presidente del CETS quién confirmó que las políticas que se hacen desde las administraciones llegan al sector privado y declaró que es imprescindible que para llegar cada día a más gente “as entidades públicas e privadas vaian da man”. Esto se hace, explicó, cuando por ejemplo acuden a ferias a distintos puntos de España o del mundo, momento en el que “vendemos o destino xuntos”.

Martínez, además, quiso destacar la labor que hacen los empresarios turísticos de Sanxenxo. “Estamos traballando moi ben. O sector está acostumado a adaptarse e a mellorar, por iso facemos auditorías ou melloras e obras nos nosos establecementos coa colaboración de administracións ligadas a temas medioambientais e sostibles”, contó. Y predijo que, lo que ahora se vende como un extra en estos establecimientos, llegará un momento en el que será y tiene que ser, algo cotidiano.

A pesar de que los números son buenos, el presidente del CETS, advirtió de que “hai que ter coidado”. De esta manera, señaló que el sector debe de estar muy atento a la evolución del turismo para detectar las amenazas y “non morrer de éxito”. Datos En este sentido también habló Guinarte quién basándose en datos (señaló que en agosto del 2025 la comarca de O Salnés recibió a 1.923.926 visitantes únicos) indicó que no debemos “despistarnos” para “mantelos ou melloralos”.

El gerente de la Mancomunidade do Salnés también quiso mostrar con cifras la capacidad turística que tiene la comarca y, para ello, indicó que hay un total de 61.000 camas destinadas a este fin. Y, para aquellos que se pregunten si ese número es, o no, alto, los comparó. “Son máis que as que se ofertan en todo o País Vasco xunto ou as mesas que hai sumando as que se ofrecen nas sete cidades de Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago, Vigo e Ferrol)”.

Momentos del Foro sobre turismo organizado por Diario de Arousa en Sanxenxo Gonzalo Salgado

Pero, indicó, la importancia, es no solo tenerlas, si no llenarlas. “Temos que traballar na desestacioanalización, temos que manter a infraestrutrura e non perdernos”, advirtió Guinarte.

Para lograrlo, señaló Dulcinea Aguín, es imprescindible la función de las viviendas de uso turístico. “Grazas a elas un turista pode visitar a totalidade dos concellos de Pontevedra e ten onde quedarse. Estes aloxamentos puxeron no mapa sitios illados, destinos que non se coñecían ou non se visitaban”, comentó la presidenta de Aviturga. En el caso concreto de Sanxenxo, señaló que “o turismo naceu acollendo a xente nas casas” y ahora continúa ofreciendo un lugar en el que alojarse en cualquier época del año. “Somos un axente multiplicador e unha peza clave da oferta aloxativa para a desestacionalización”, detalló.

Actualmente, Sanxenxo es el municipio gallego en el que más VUT hay en Galicia, un total de 3.500, cifra muy superior a la ciudad que le sigue en la lista, Vigo, con 1.900. Atendiendo a este dato, el alcalde de Sanxenxo quién se declaró “moi localista” abrió el debate de la necesidad de regular el volumen de viviendas que se dedican a esta actividad económica en la localidad. En este sentido, desde Aviturga, indicaron que están de acuerdo, pero que deben “chegar a acordos sendo obxectivos e con datos reais. Hai que facer estudos rigurosos e pensar no presente e no futuro”.

Un momento del Foro organizado por Diario de Arousa Gonzalo Salgado

Desde la Xunta aclararon que ya existen decretos que le dan potestad a Concellos y comunidades de vecinos para limitar la proliferación de estas viviendas.

Otro de los temas a debate en este Foro fue la necesidad de imponer una tasa turística al viajero. Una pregunta que tuvo una respuesta unánime: no. Y explicaron. “O visitante xa paga impostos cando merca, cando vai os establecementos... Nós dende a Xunta temos o recurso pero non penso que sexa algo necesario de forma ceneralizada”, indicó Merelles.

Por su parte, Martínez, señaló que desde el primer momento el sector de Sanxenxo se puso en contra de su aplicación señalando que “non estamos nese momento”.

Y el tiempo no fue suficiente. El Foro sobre turismo terminó con la idea de que es necesario repetir la experiencia.