El sector aviva el debate sobre el futuro turístico en Arousa: crecer sin cruzar los límites

El público asistente del Foro Turismo Sostible en Sanxenxo Gonzalo Salgado

Si algo dejó claro el Foro de Turismo Sostible que organizó Diario de Arousa en el Pazo de Quintáns, en Sanxenxo, es que sobre este debate se puede hablar largo y tendido. Y esta fue la sensación que tuvieron también los asistentes, para los que un único foro no fue suficiente para resolver todas las cuestiones a abordar en lo referente al sector turístico en Arousa.

“Está moi ben que poidamos sentarnos persoas con distintas opinións. Hai que ter en conta tamén distintos puntos de vista”, destacó el alcalde de Cambados, Samuel Lago, uno de los asistentes interesados en el debate que generan hoy en día las Viviendas de Uso Turístico (VUT). “É certo que aporta moitas prazas e iso ao final repercute nun incremento do turismo, pero tamén temos que ver a outra vertente, porque sacas vivenda para os habitantes”, apuntó Lago.

“Ahora mismo estamos en el punto al que queríamos llegar, pero debemos saber donde está el límite”

La desestacionalización, la tasa turística, la promoción del destino o las mejoras en las comunicaciones aeroportuarias fueron otros de los aspectos que más calaron entre el público asistente. “Nos preocupa el tema de la tasa turística porque ahora el visitante llega mirando su bolsillo. A los extranjeros todo les parece maravilloso y gastan lo que haga falta, pero el de aquí viene más limitado”, explicaba Noelia Lobato, empresaria del sector hotelero en Sanxenxo. En contraposición a esto Lago hizo ver que, más allá de los turistas, hay que tener en cuenta también a los vecinos y la tasa sería para ellos como un retorno de su paso por la comarca.

Promocionar el destino

En cuanto a la promoción, muchos coincidieron en que el trabajo se está viendo, pero no es suficiente. Para los asistentes, al igual que para los ponentes del foro, Arousa no se limita solo a sus playas. El potencial de la comarca va mucho más allá y es algo que el sector también quiere aprovechar. “Lo necesario es que Galicia transmita experiencias porque tenemos el emplazamiento, tenemos la gastronomía y lo que hay que posibilitar son las experiencias a los visitantes que llegan a nuestro destino y mejorar las comunicaciones”, contaba Alberto Camiña, Interventor en Cajamar Vilagarcía. Y es que, tal y como recordaron algunos de los participantes en el debate, la gran mayoría de los turistas que llegan a la comarca lo hacen aterrizando en Porto.

“Un dos retos que temos en Galicia é o tema aeroportuario. A día de hoxe a xente ven a través de Porto”, explicaba Fran Porto, responsable de Portorentals, quien también destacó el potencial de la comunidad autónoma como destino “perfecto” para nómadas digitales, es decir, para aquellas personas que tienen la posibilidad de teletrabajar durante toda su jornada y por ello optan por viajar y residir temporalmente en distintos puntos.

Precisamente, ligado a todo esto, Porto considera que “o tema das vivendas turísticas abre un mercado que é moi rentable”, pero un mercado que, aseguran, debe establecer unos límites. “Tenemos ejemplos de otras partes de España donde el desarrollo turístico ha provocado problemas y eso debemos tenerlo presente para hacer bien las cosas. Ahora mismo estamos en un momento dulce, somos atractivos, estamos en el punto en el que queríamos, pero debemos cuidarlo y saber dónde está el límite y establecer unas líneas que nos permitan seguir desarrollando la actividad. Este quizás es el punto fundamental”, apuntó Leonardo López, responsable del Hotel Carlos I Silgar. Y es que parece que el sector coincide en priorizar el turismo de calidad frente al turismo de masas. Eso sí, tienen claro que este puede seguir creciendo y así lo hará si las cosas se hacen bien.

Un turismo sostenible

La sostenibilidad era el tema. Un turismo sostenible es lo que se busca en Arousa, sin embargo, para algunos hubo puntos que no se llevaron a la palestra y que, consideran, son igual de interesantes para profesionales y, sobre todo, para residentes. “Me interesaba el tema del impacto del turismo sobre el ciudadano, porque al final vivimos en un paraiso natural y el turismo tiene un impacto ambiental claro”, señalaba Sergio Paredes, uno de los asistenes al debate.

Sí se entró en cambio en el impacto laboral, ligado a esa desestacionalización que padecen los hoteleros y la restauración, pero el tiempo no fue suficiente para poner en valor todo el turismo de naturaleza que aún está por descubrirse.

“Paréceme interesante traballar na diversificación, é dicir, en ofrecer cada vez máis cousas. Algo no que nos xa estamos traballando en Cambados porque temos tamén turismo etnolóxico, gastronómico, cultural e intentamos meter tamén turismo ornitolóxico”, destacaba el regidor cambadés.

El clima nos beneficia

No se pudo evitar valorar el clima como un posible factor de éxito, ya que las temperaturas en las Rías Baixas durante los meses de verano puede ser un gran atractivo para el turismo del sur de España durante la temporada estival. Sin embargo, el sector no quiere basar su éxito en una condición climática, porque esto lleva precisamente a la estacionalización en los meses de verano. “Necesitamos una oferta turística en la que no estemos condicionados por el clima”, resuelve Lobato.

Por su parte, Asunción Caeiro, responsable del Hotel Paraimo, insiste en la idea de buscar nuevos atractivos. “La mayor parte de la gente viene los meses de julio y agosto, pero en junio ya tenemos un tiempo maravilloso y no viene gente suficiente. Igual necesitamos ahí algún otro tipo de atractivo”, detalla.

En definitiva, faltó tiempo. Tiempo para descifrar cuales son las prioridades a tener en cuenta y cuales son los pasos que debe dar el sector, de la mano de las administraciones públicas, para alcanzar un turismo que sea sostenible en el tiempo, que no explote y que pueda crecer paulatinamente tanto como destino nacional -algo que ya parece haberse logrado-, como destino internacional.