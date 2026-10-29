El parking Nauta facturó 87.077 euros en septiembre, un 21% más que en 2025

Imagen de archivo de la fachada del parking Nauta en Sanxenxo Mónica Ferreirós

El parking público de Nauta facturó en septiembre un total de 87.077 euros, un 21% más que en 2025, que se corresponden a 15.752 entradas de vehículos. Estos datos, señalan desde el gobierno local, reflejan una sólida actividad a lo largo de todo el periodo, impulsada especialmente por el excelente comportamiento de la primera quincena del mes.

El informe mensual refleja que la afluencia media se consolidó en 525 accesos diarios. El análisis cronológico muestra que el domingo seis de septiembre se coronó como la jornada de mayor actividad, alcanzando un pico de 976 entradas de vehículos en el aparcamiento público y alcanzando una recaudación récord para el mes de 7.100 euros.

Por el contrario, los últimos días del mes experimentaron una lógica estabilización, marcando el mínimo el 29 de septiembre (martes) jornada que contó con 119 usuarios.

En lo que respecta a las modalidades de acceso, las entradas de interior lideraron de manera absoluta la actividad con un total de 14.819 usuarios, frente a los 933 registrados en las zonas exteriores. La estancia media por vehículo se situó de forma estable en 2 horas y 42 minutos, lo que confirma, expresan desde el Concello, un índice de rotación óptimo y una ocupación sostenida de las instalaciones.

Las instalaciones del parking –ubicado en el puerto deportivo– cuentan con un total de 584 plazas, sumando las públicas y las privadas. Estas se distribuyen en tres espacios; la planta pública interior en la que existen 206 aparcamientos, el parking privado con espacio para 178 vehículos y el aparcamiento al aire libre en la Praza do Mar que alberga un total de 200 plazas.