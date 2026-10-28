Xosé Merelles: “Resulta esencial garantir un fluxo turístico continuado”
O director da Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, participa nesta xornada organizada polo Diario de Arousa para analizar os retos do sector
O director da Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, é un dos relatores principais no Foro de Turismo Sostible organizado polo Diario de Arousa, que se celebra mañá no Pazo de Quintáns. Analiza a situación actual do turismo en Galicia e, así mesmo, expón as iniciativas estratéxicas da Xunta encamiñadas a promover un modelo competitivo e sostible, que permita unha distribución máis equilibrada da actividade turística ao longo do ano e por todo o territorio galego.
¿Cal é o principal cambio que necesita o modelo turístico galego para que o crecemento sexa compatible coa sustentabilidade ambiental, económica e social?
Estamos traballando para consolidar un modelo que poña o centro na calidade da experiencia. Esta aposta queda definida na Estratexia de Turismo 2030, a nosa folla de ruta, na que se establecen como factores diferenciais, que permiten avanzar cara a ese modelo, a calidade e a singularidade como emblemas da oferta, apoiadas en medidas de desestacionalización e redistribución territorial. A aposta do goberno galego por este modelo percíbese claramente nos datos de turismo acumulados ata setembro de 2026: a rendibilidade crece un 8%, os ingresos suben un 7,4% ata os 394,5 millóns e a estadía media prolóngase ata as 1,86 noites.
Galicia está a atraer cada vez máis atención turística e prepárase para o Xacobeo 2027. Como se pode aproveitar esa oportunidade sen xerar unha presión excesiva sobre determinados destinos e recursos?
Dende Turismo de Galicia levamos xa tempo traballando para diversificar a chegada de peregrinos polas distintas rutas. Un elemento esencial para garantir o control de fluxos turísticos é o emprego de ferramentas de medición, como os sensores que se instalaron en distintos tramos dos Camiños.
Como se vai evitar que os beneficios da actividade turística se concentren nos destinos máis coñecidos e cheguen tamén ao interior?
Por unha banda, temos o traballo para promover a diversificación nas rutas do Camiño de Santiago, pero Galicia é moito máis, e isto é precisamente o que se quere poñer en valor promovendo outras modalidades turísticas, que son especialmente compatibles coa estratexia de diversificación territorial e a desestacionalización.
Como se pode avanzar cara a un modelo turístico que xere emprego estable e mellores condicións laborais, e non solo máis actividade durante determinadas tempadas?
Aquí é clave apostar pola desestacionalización. Resulta esencial garantir un fluxo turístico continuado, tentando evitar eses picos temporais para repartilo ao longo do ano e lograr, así, unhas condicións estables, que non expulsen a xente do sector.
¿Como está abordando a Xunta a relación entre o crecemento dos aloxamentos turísticos e o acceso á vivenda residencial?
Galicia foi pioneira na regulación de vivendas de uso turístico, xa en 2017, a través do Decreto 12/2017, do 26 de xaneiro, polo que se establece a ordenación de apartamentos turísticos, vivendas turísticas e vivendas de uso turístico na nosa comunidade autónoma. Cada ano lévanse a cabo unhas 4.000 actuacións, que amosa a alta efectividade e capacidade da inspección turística.
Que oportunidades ofrece o Xacobeo 2027 para impulsar un turismo máis responsable, ligado ao patrimonio, a cultura e o territorio, máis aló dos principais camiños?
O Xacobeo 2027 está pensado desde a distribución territorial e a diversificación de rutas, e neste sentido avanzan iniciativas como o programa ‘O Teu Xacobeo’, que na súa convocatoria destina un total de tres millóns, para apoiar iniciativas locais, culturais e patrimoniais en todo o territorio este ano e o que vén.
Cómo se coordina Turismo de Galicia coas deputacións, os concellos e o sector privado para evitar que cada administración traballe con obxectivos diferentes ?
O Consello de Turismo supón o foro común a través do que a Xunta se comunica co sector, integra as súas necesidades e propostas e coordina as actuacións. Ademais, mantemos unha comunicación constante co sector a través do Clúster de Turismo que facilita as relacións co sector privado.
Se dentro de cinco anos Galicia recibe máis turistas, pero tamén consume mais recursos e soporta maior presión sobre a vivenda e os servizos, poderíamos decir que avanzou cara un modelo turístico sostible?
O que se trata de conseguir desde a Xunta é posibilitar un crecemento sostible integral ao redor dun destino de calidade e auténtico. De aí a nosa liña de traballo para avanzar cara ese crecemento sostible, co reforzo da desestacionalización e a redistribución territorial e o énfase na convivencia coa poboación local e o respecto ao medio ambietnte. O importante é lograr un modelo equilibrado.