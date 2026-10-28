La unidad móvil de donación de sangre llega el viernes en la Praza Publica de Vilalonga

Una mujer donando sangre en el autobús Mónica Ferreirós

La unidad móvil de donación de sangre llega el viernes en la Praza Pública, ubicada en la parroquia de Vilalonga.

El horario en el que estará disponible es de mañana, desde las diez hasta las dos y, por la tarde, desde las cuatro hasta las nueve.

Desde la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue señalan que únicamente podrán donar aquellas personas que sean mayores de 18 años y pesen más de cincuenta kilos.

En cuanto a las recomendaciones, indican que los donantes deben asistir después de haber esperado dos horas tras comer o, por ejemplo, que informen al sanitario si están tomando algún medicamento.