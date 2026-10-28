La rúa Progreso sufrirá restricciones de tráfico mañana por la instalación de una grúa

Imagen de los trabajos en la última fase del nuevo mercado de Sanxenxo Cedida

La rúa Progreso sufrirá, entre las siete de la mañana y las siete de la tarde de mañana, jueves, restricciones de tráfico debido a la colocación de una grúa en las inmediaciones de las obras del nuevo mercado municipal de Sanxenxo.

Desde el Concello recomiendan a los conductores el uso de vías alternativas con desvíos por calles como Santa Rosalía, Padriñán y/o Miraflores para evitar, en la medida de lo posible, retenciones y problemas de tráfico rodado.

Además, desde el gobierno local agradecen la comprensión por parte de los vecinos y vecinas y piden disculpas por las posibles molestias ocasionadas.