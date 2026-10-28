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Sanxenxo

La rúa Progreso sufrirá restricciones de tráfico mañana por la instalación de una grúa

C. Hierro
28/10/2026 20:20
Arrancan las obras de la segunda y última fase del nuevo mercado de Sanxenxo
Imagen de los trabajos en la última fase del nuevo mercado de Sanxenxo
Cedida
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La rúa Progreso sufrirá, entre las siete de la mañana y las siete de la tarde de mañana, jueves, restricciones de tráfico debido a la colocación de una grúa en las inmediaciones de las obras del nuevo mercado municipal de Sanxenxo.

Desde el Concello recomiendan a los conductores el uso de vías alternativas con desvíos por calles como Santa Rosalía, Padriñán y/o Miraflores para evitar, en la medida de lo posible, retenciones y problemas de tráfico rodado.

Además, desde el gobierno local agradecen la comprensión por parte de los vecinos y vecinas y piden disculpas por las posibles molestias ocasionadas.

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