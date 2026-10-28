Donuts de calabaza o galletas de plátano para celebrar el Samaín más saludable en Sanxenxo

Participantes en el Obradoiro de Hostalería do Salnés

El Obradoiro de Hostalería do Salnés, en colaboración con Mexillón de Galicia, celebraron esta semana nuevas jornadas de sus almuerzos saludables, una iniciativa que combina educación alimentaria, diversión y formación práctica en hostelería.

En esta ocasión las actividades tuvieron de protagonistas al alumnado de Educación Primaria del CEIP Corvillón y CEIP Enrique Barreiro Piñeiro, quienes se encargaron de preparar y servir una propuesta diseñada de forma especial con motivo del Samaín. Donuts de calabaza, galletas de plátano, avena o chocolate, pancakes con crema de avellana... fueron algunas de las opciones elaboradas por los escolares en las que no faltaron ingredientes nutritivos ni, tampoco, presentaciones atractivas para despertar el interés y la curiosidad de los más pequeños.

Esta actividad promovida por la Mancomunidade do Salnés tienen como objetivo promover la educación alimentaria desde la infancia, al tiempo que pone en valor los productos locales y acercar a las nuevas generaciones los oficios relacionados con la hostelería.

Además, con esta iniciativa, lo que buscan es crear una experiencia en la que aprender a comer bien se convierta en una actividad divertida y llena de sabor. l