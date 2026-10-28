Arrancan las mejoras en siete vías de Padriñán por 449.765 euros

Estado en el que se encuentra actualmente uno de los caminos

El Concello de Sanxenxo continúa con la humanización de sus núcleos rurales con el inicio de los trabajos en la parroquia de Padriñán. El proyecto previsto incluye la pavimentación de 1.929 metros cuadrados en plataforma única, combinando adoquín y hormigón, con prioridad peatonal, pero sin impedir el tráfico de coches.

El coste de la actuación, en la que se mejorarán un total de siete viales y caminos para hacer más agradable su uso y disfrute, asciende a 449.765 euros y será financiada al 100% a través del Plan + Provincia.

Las obras de mejora integral del núcleo de Padriñán no solo transformará la superficie, sino que servirá para acometer una modernización profunda de los servicios subterráneos y redes de suministros. Estos trabajos, detallan desde el Concello, solucionarán las deficiencias históricas de evacuación de aguas en estas vías y mejorarán la eficiencia energética.

El proyecto se divide en cuatro fases o actuaciones. La primera de ellas corresponde a la modernización del saneamiento y abastecimiento y tendrá como objetivo optimizar el servicio y prevenir futuras averías en el suministro y la evacuación de residuos gracias a la renovación de las canalizaciones actuales.

La segunda tiene prevista la instalación de una nueva red de pluviales completamente nueva que canalizará el agua de manera segura hasta conectar con la red pública municipal. Este es uno de los puntos calificados como “críticos” ya que, actualmente, cuenta con una red “deficiente e inexistente en la mayor parte del núcleo”.

Por otro lado, los trabajos incluyen la eliminación del tendido aéreo y soterramiento de cables para mejorar el impacto visual y la seguridad de las líneas de suministros. En su lugar, detallan desde el gobierno local, se ejecutarán canalizaciones soterradas que permitirán albergar estos servicios bajo tierra, modernizando la estética de este entorno rural y urbano de la parroquia.

La última actuación tiene como protagonista la búsqueda de la eficiencia energética. Para lograrla se renovará por completo el alumbrado público gracias a la una nueva canalización eléctrica y la colocación de farolas de última generación con tecnología LED. Esta medida, cuentan, aumentará la seguridad vial y peatonal y, a la vez, permitirá reducir de manera significativa el consumo eléctrico y la huella ambiental de la administración local.. l