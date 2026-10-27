Sanxenxo prepara una noche “terroríficamente divertida” en la Casa de Don Fernando

Cartel del Samaín en Sanxenxo

El Concello de Sanxenxo tiene todo preparado para celebrar una noche “terroríficamente divertida” para celebrar Samaín. La cita es este viernes en la Casa de Don Fernando ubicada en Portonovo.

La actividad, que se desarrollará en horario de ocho a diez de la noche, está diseñada para niños y niñas a partir de los doce años.

Las personas interesadas en participar en esta celebración deben inscribirse, ya que las plazas son limitadas. Para ello, es necesario que se anoten a través del teléfono 630 561 396. Desde el Concello animan a todos los jóvenes del municipio a participar en esta iniciativa.: “Non quedes sen vivir unha noite de medo, diversión e moitas sorpresas!”.

Además de esta iniciativa del Concello son otras muchas las entidades y asociaciones que preparan actividades para conmemorar esta fecha. Este es el caso, por ejemplo, del Círculo Cultural Deportivo de Sanxenxo, que tiene programada una 'Fiesta de Halloween" el sábado en horario de cinco a ocho de la tarde. La iniciativa incluye una salida para realizar el tradicional “truco o trato” por las casas de O Santo, es por ello que es necesario que los niños y niñas estén acompañados por un adulto.