Rueda firma la construcción de más de 250 viviendas públicas en Vilalonga

Acto de la firma de la cesión de terrenos por parte del Concello de Sanxenxo a la Xunta para la construcción de vivienda pública Gonzalo Salgado

Sanxenxo es, teniendo en cuenta la densidad de población, uno de los municipios de Galicia en los que la Xunta tiene activos más proyectos para la construcción de vivienda pública.

Esto es así porque, a las actuaciones previstas en las parcelas de Noalla y en la Rúa das Cunchas se suma, de forma oficial desde ayer, un terreno en Vilalonga de más de 85.000 metros cuadrados que, en un futuro, albergará un total de 350 viviendas, de las cuáles, indica gobierno gallego, el 80% serán públicas y, por lo tanto “de calidade e a prezos accesibles”.

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La firma

El primer paso para la construcción de estas viviendas se dio ayer tras la firma por parte del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, de la cesión de estos terrenos para que sea, finalmente el organismo autonómico, el que lleve a cabo la urbanización de la zona y la posterior edificación.

Antes de llegar a este paso, tal y como señaló Martín en su intervención, el Concello tuvo que adquirir estos terrenos que, anteriormente pertenecían a la Sareb, por 3,5 millones de euros. Para llevar a cabo esta compra, el gobierno local firmó con la Xunta un préstamo por ese mismo importe del Fondo de Cooperación autonómico.

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Por su parte, Rueda señaló que la creación de este proyecto nace, por tanto, del “esforzo conxunto” del Concello y la Xunta que permite incrementar la oferta de vivienda accesible destinada a primera residencia “para a xente moza que quere vivir no seu concello e moita xente dos arredores que traballan e queren vivir aquí”.

Así, el presidente de la Xunta explicó que estos proyectos ponen el foco en la juventud y en los colectivos con más dificultades de acceso al mercado residencial y destacó que Sanxenxo “é moito máis variado do que se coñece e é moito máis que só turismo”. Rueda, por tanto, indicó que este tipo de colaboraciones entre administraciones sirven para “intentar solucionar o que agora é o maior problema para moitísima xente”.

Plazos

Tal y como señaló la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, todavía no existen plazos previstos para que estas viviendas sean una realidad pero, desde la Xunta de Galicia, quieren que así sea “o antes posible”.

Acto de la firma de la cesión de terrenos por parte del Concello de Sanxenxo a la Xunta para la construcción de vivienda pública Gonzalo Salgado

Para ello, detalló, que tras la firma de la cesión de los terrenos, lo que harán será elevar al Consello la declaración del proyecto como PIA (Proxecto de interese autonómico) “o antes posible” y, si es posible, licitar de forma paralela la redacción del proyecto de urbanización.

En este sentido, el presidente de la Xunta, señaló que las obras de urbanización de la zona “teñen que empezar o ano que vén” y que, para ello, la administración pública invertirá “nove millóns de euros”. Una vez que estos trabajos estén listos, indicó Rueda, será el momento “de facer as vivendas”.

Urbanización

Los terrenos en los que está prevista la construcción de las 350 viviendas –el 80% pisos públicos a precios asequibles– se sitúa en la parroquia de Vilalonga, un punto del municipio de Sanxenxo que, en palabras del alcalde, “parece que non acaba de arrancar como se merece” y por ello precisa “dun impulso”. Este empuje, indicó, lo tendrá gracias a esta nueva urbanización que sumará al censo de la zona “a unhas mil persoas” que realizarán su actividad económica principal en esta parroquia.

El lugar en el que se ubicarán estas parcelas se sitúa en un entorno con servicios comerciales, deportivos, recreativos y hosteleros. Además, cuenta con una buena conexión con la Autovía do Salnés. En estas mismas parcelas ya se habían ejecutado hace casi veinte años algunas obras e inversiones previas que finalmente quedaron paralizadas tras la crisis económica del 2008.

Ahora, señalan desde el gobierno local, el instrumento del PIA permitirá ordenar y desbloquear este suelo, rediseñando la actuación para hacerla viable y agilizando los trámites para que su puesta en marcha sea en el menor tiempo posible.

Esta nueva cesión de terrenos por parte del Concello a la Xunta para la construcción de vivienda pública, señalaron tanto Rueda como Martín, demuestra que la colaboración entre las administraciones tiene como resultado “realidades”. “Mentras outros en oito anos falan e falan, outros facemos e facemos”, concluyó el alcalde de Sanxenxo.

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