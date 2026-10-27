Romina Fernández: "El turismo contribuye a activar empleo y apoyar a los negocios locales"

La directora de Turismo de la Diputación de Pontevedra, Romina Fernández Pena Cedida

El turismo del futuro se debate mañana en la comarca. Con motivo del Foro Turismo Sostible organizado por Diario de Arousa, conversamos con la directora de Turismo de la Diputación de Pontevedra, Romina Fernández Pena.

En un momento clave para equilibrar el impacto ambiental, el bienestar local y el desarrollo económico, analizamos junto a ella las estrategias y propuestas que sitúan a las Rías Baixas en la vanguardia del turismo responsable.

Qué significa para la Diputación que las Rías Baixas sean un destino turístico sostenible y cómo se va a medir si se está avanzando realmente?

Para nosotros ser sostenibles es apostar por cuidar nuestro medio natural, conservar nuestro patrimonio natural y la biodiversidad tan rica y variada de nuestra provincia. Algo que hacemos, a diario, a través de numerosos programas como ‘Voando nas Rías Baixas’ o ‘+Bosques’. Aunque también creemos que es respetar la autenticidad de la provincia, nuestra cultura, nuestra lengua y nuestras tradiciones. La provincia reúne destinos costeros muy consolidados y municipios de interior con menor afluencia.

¿Cómo se puede repartir mejor el turismo sin trasladar los problemas de saturación de unos lugares a otros?

Se puede repartir apostando, en primer lugar, por una promoción turística diferente. El año pasado, por ejemplo, hemos impulsado la campaña ‘Cando volves?’ centrada en el interior de la provincia y que ha sido un éxito a nivel internacional, recibiendo premios de festivales turísticos de países como Sudáfrica o Japón, o en el mismísimo Cannes, en Francia. Es fundamental incentivar formas diferentes de acercarse al territorio, con actividades singulares que evidencien, además, otro de nuestros grandes objetivos: la desestacionalización.

¿Qué medidas concretas está impulsando la Diputación para que la sostenibilidad no se quede en campañas de promoción?

Antes te mencionaba iniciativas que la Diputación está poniendo en marcha en esta provincia para impulsar la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, sociocultural y económico. Me refiero a los programas de ‘Lecer en Familia’ o ‘+Benestar’, a la recuperación de la Bienal de Arte o el impulso a los castillos de Soutomaior y Sobroso.

¿Cómo puede el turismo ayudar a mantener vivos los municipios rurales, generar empleo estable y apoyar a los negocios locales?

El turismo es una actividad económica que contribuye a activar el empleo y a apoyar a los negocios locales. Si hay turismo durante todo el año se necesitarán más trabajadores que puedan atender a las personas que nos visitan, y no me refiero solamente a empresas del sector turístico. También habrá más compra en el comercio local o más consumo en restaurantes y cafeterías.

¿Qué papel desempeñan la movilidad sostenible, la conservación del patrimonio natural y la gestión de los residuos en la estrategia turística provincial?

Pues los tres son aspectos que tenemos en cuenta y en los que estamos trabajando. En lo que se refiere a movilidad sostenible se me ocurre ‘Liña Conecta Rural’, un servicio de transporte público gratuito que está funcionando de forma piloto y en cuanto a la conservación del patrimonio natural, iniciativas como ‘Playas sin límites’ o ‘Biocosteiro’.

La Diputación apuesta por la colaboración entre administraciones y empresas. ¿Qué ocurre cuándo los objetivos de crecimiento empresarial no coinciden con las necesidades ambientales o sociales de un municipio?

La Diputación escucha, entiende y atiende al sector público y también al sector privado, tanto en todo lo que tiene que ver con el impulso de una estrategia sostenible para el territorio provincial, como en otros muchos ámbitos. Y en función de esta máxima intentamos impulsar iniciativas que beneficien al conjunto de nuestra provincia pensando en el bien común.

¿Qué indicadores deberían utilizarse para medir el impacto positivo y negativo del turismo en la provincia, más allá de las pernoctaciones y el gasto?

La relación de la sostenibilidad turística con el medio ambiente, pero también con la cultura y con la economía. Tenemos que utilizar indicadores que tengan relación con estos ámbitos. Diputación de Pontevedra trabaja con los datos oficiales proporcionados por el INE para medir con exactitud y rigurosidad el volumen de visitas a nuestra provincia.

¿Cómo puede la desestacionalización contribuir a mejorar las condiciones laborales del sector y evitar que el turismo dependa tanto de unos pocos meses?

Apostamos por la desestacionalización porque aunque somos el mismo territorio todo el año, las alternativas son tan diferentes que un mismo lugar parece otro si lo visitamos en primavera o en otoño, por ejemplo.

Si tuviera que señalar un cambio prioritario para conseguir que las Rías Baixas sean más sostenibles en los próximos cinco años, ¿Cuál sería?

Un aspecto en el que estamos incidiendo en la actualidad es la desestacionalización junto con la internacionalización. Nuestro objetivo es que el turismo genere oportunidades durante todo el año y en todo el territorio.