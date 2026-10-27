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Sanxenxo

El Pazo de Quintáns acoge un taller de ‘Batchcooking’ diseñado con productos pesqueros locales

La actividad es este viernes de cinco de la tarde a nueve

C. Hierro
27/10/2026 19:20
Pazo de Quintáns en Sanxenxo
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El renovado Pazo de Quintáns acoge, este viernes, un taller de ‘Batchcooking de Pesca Saúde’ organizado por el GALP Ría de Pontevedra.

Esta actividad consiste en un curso práctico de cocina en el que participan profesionales de los fogones y nutricionistas que tiene, como objetivo, enseñar a los asistentes a organizar sesiones de cocinado para preparar menús semanales saludables en los que se incorporo el producto pesquero local.

Los menús, que están diseñados por Diego Calvete, del restaurante O Buraco, estarán basados en pocas recetas que se podrán ir combinando en diversos platos “ser perder o seu sabor e as súas propiedades”. Además, el curso mostrará cuáles son las mejores especies para su conservación en la nevera o en el congelador.

Las personas interesadas en participar en este taller, que es totalmente gratuito y se celebrará en horario de cinco a nueve, deben incribirse a través de la web del proyecto (www.pescasaude.gal) o en el teléfono 627 570 949.

Tal y como señalan los organizadores de esta actividad, cada asistente recibirá un recetario, una guía de consejos e información nutricional, un mandil y una bolsa exclusiva hecha con redes de pesca reutilizadas y plásticos reciclados.

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