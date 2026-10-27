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Sanxenxo

Amplían la venta de los bonos 'Merca en Sanxenxo' hasta el siete de noviembre

C. Hierro
27/10/2026 19:13
Presentación de la campaña de Entretendas
Presentación de la campaña de Entretendas
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El Concello y la asociación de comerciantes locales, Entretendas, amplían hasta el próximo sábado, siete de noviembre, la venta de los bonos de la campaña ‘Merca en Sanxenxo’.

Los interesados en adquirir estos tickets únicamente tienen que dirigirse a la página www.entetendas.com y en ella escoger entre la opción uno, en la que se adquieren treinta euros al precio de veinte o la dos, que se consiguen sesenta gastando únicamente cuarenta.

Cada persona podrá comprar un máximo de sesenta euros en total.

La campaña Merca en Sanxenxo vuelve con una inversión municipal de 20.000 euros

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Una vez adquiridos, la persona contará con un bono que podrá utilizar en todos los establecimientos locales que pertenecen al centro comercial urbano del Concello de Sanxenxo. Entre los comercios adheridos a esta asociación y, por tanto, también a esta campaña, se encuentran todo tipo de actividades: jugueterías, peluquerías, farmacias, tiendas de ropa y complementos, ópticas, zapaterías o, por ejemplo, librerías. En total, indican, hay más de medio centenar de opciones.

Incentivar las compras

Esta iniciativa, que nació el año pasado gracias a la colaboración del Concello que aportó en ambas ediciones un total de 20.000 euros, tiene como objetivo impulsar la economía del municipio y, al mismo tiempo, impulsar las compras en los comercios locales.

El éxito de esta campaña, por tanto, repercute en los pequeños empresarios de Sanxenxo que verán como esta aportación será revertida en el comercio local como en el bolsillo de los vecinos y vecinas de la localidad.

Así, tal y como destacaban en su presentación el primer año desde el Concello, la meta con la que se impulsa esta iniciativa es “apoyar a las familias de la localidad, fidelizar clientes y reforzar el consumo en el comercio de proximidad” en fechas en las que las ventas suelen disminuir.

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