Monte Faro exige al Concello protección para el agua y los elementos patrimoniales de la zona

Estado en la que se encuentra una de las fuentes en la zona de Monte Faro

La asociación Fulgor do Monte Faro exige al Concello de Sanxenxo que adapte el planteamiento urbanístico de esta zona a la normativa vigente y, por tanto, tenga en cuenta las protecciones hidrológicas y patrimoniales existentes.

Los vecinos y vecinas señalan que se trata de un ámbito que cuenta con nacimientos de regatos, cursos de agua y "un importante conxunto arqueolóxico" y por ello solicitan identificar las superficies afectadas y determinar la clasificación urbanística que legalmente corresponda.

Desde la entidad cuentan que durante una andaina celebrada este mes, las personas participantes pudieron conocer de primera mano el estado de Monte Faro y observar "carencias na sinalización e no coidado dos elementos patrimoniais e dos cursos de auga". De la misma manera, indican, también descubrieron presencia de basura en distintos puntos del recorrido.

Es por ello que, desde la asociación también hace un llamamiento al Concello para que promueva la conservación y el mantenimiento del espacio y proceda a la retirada de los residuos acumulados, así como que impulse medidas que contribuyan a la identificación, señalización y protección del patrimonio natural, hidrológico y arqueológico.

Asamblea Extraordinaria

Por otro lado, la asociación convoca a todos los socios y socias a una Asamblea Extraoirdinaria que tendrá lugar este sábado a las ocho de la tarde en la Casa Social Forestal As Canteiras, en Noalla.

En este encuentro se informará sobre la solicitud presentada al Concello, sobre la necesidad de catalogar, señalizar y acondicionar las fuentes y otros elementos patrimoniales así como abordar cuáles serán los próximos pasos que se darán.