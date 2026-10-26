La Universidad retoma las encuestas para elaborar el perfil de los mayores de Sanxenxo

Presentación del estudio para mayores en el Concello de Sanxenxo D.A.

La Universidad de Vigo retoma las encuestas a los mayores de Sanxenxo para elaborar un perfil de este sector de la población que vive en el municipio. El objetivo es alcanzar una muestra de 500 participantes, tras lograr casi 200 en una primera fase del estudio, en la que se analice el perfil de la persona relacionado con la condición física, el estado cognitivo y la red social.

Posteriormente, está previsto que se desarrolle una aplicación web para realizar un seguimiento individual de cada uno de ellos. Esta, detallan desde el gobierno local, se tratará de una herramienta pionera a nivel nacional que permitirá contar con una radiografía de los adultos de más de 65 años –un total de 4.758 personas en Sanxenxo– que viven en las siete parroquias del municipio.

La combinación de cuestionarios y pruebas, detallas, permitirá obtener una visión global y también cercana de cada participantes, lo que ayudará a identificar fortalezas y necesidades además de facilitar el diseño de intervenciones adaptadas a promover el envejecimiento activo y saludable.

La previsión es concluir la toma de muestras este año para contar a principios del 2027 con el perfil que marcará la ruta y la toma de decisiones del departamento de Servizos Sociais.