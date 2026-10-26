José Ramón García Guinarte: "Debemos priorizar la calidad frente a la cantidad"

El gerente de la Mancomunidade, José Ramón García Guinarte Gonzalo Salgado

En el marco del Foro Turismo Sostible organizado por Diario de Arousa, analizamos los retos del sector de la mano del gerente de la Mancomunidade do Salnés, José Ramón García Guinarte.

Al frente de la entidad, coordina las políticas de promoción y desarrollo territorial de una comarca que se ha consolidado como un referente turístico gallego.

En esta entrevista abordamos la necesidad de impulsar la desestacionalización, el impacto medioambiental y la conservación de la identidad local ante los modelos emergentes de viaje sostenible.

Asimismo, exploramos cómo la colaboración entre los concellos de O Salnés resulta determinante para construir una oferta competitiva y equilibrada.

¿Qué tiene que cambiar para que O Salnés funcione como destino turístico durante los doce meses del año?

A lo largo de los últimos años, O Salnés ha ido ampliando y diversificando su oferta turística, de manera que nuestros visitantes encuentran cada vez más alternativas al tradicional turismo de sol y playa. La gastronomía, el enoturismo, el patrimonio, la naturaleza o las rutas jacobeas nos permiten ofrecer experiencias atractivas durante todo el año. Nuestro reto ahora es consolidar esta oferta, potenciar su promoción y comercialización y conseguir que el visitante descubra que O Salnés tiene mucho que ofrecer en cualquier época del año.

¿Cuáles son las medidas más importantes del plan de desestacionalización y cuándo se notarán los resultados?

Estamos apostando por productos como ‘Salnés Slow Business’, el turismo ‘pet friendly’, la Ruta del Padre Sarmiento, la Variante Espiritual y la apertura de mercados internacionales, especialmente el chino. Son iniciativas que ya hemos empezado a desarrollar. Algunos resultados pueden apreciarse a corto plazo, aunque su consolidación requiere continuidad durante varios años. Por ejemplo, haber sido declarados mejor destino ‘pet friendly’ a nivel nacional, nos posiciona en un mercado con gran crecimiento.

¿El reto es atraer más visitantes o conseguir que permanezcan más tiempo y gasten más?

Nuestro objetivo no puede ser simplemente incrementar el número de turistas. Debemos priorizar la calidad frente a la cantidad: aumentar las estancias, el gasto medio y, especialmente, distribuir la actividad turística a lo largo del año. Tenemos una importante capacidad de alojamientos y servicios que debemos aprovechar mejor fuera del verano.

¿Qué tendría que notar un vecino para considerar sostenible el turismo?

Fundamentalmente, que el turismo mejora su calidad de vida, Que genera empleo estable, mantiene abiertos los establecimientos durante todo el año, contribuye a mejorar los servicios públicos y no compromete el acceso a la vivienda ni a los recursos naturales. La sostenibilidad debe beneficiar primero a quienes viven aquí.

¿Cómo avanzar hacia una movilidad turística más sostenible?

Tenemos que pensar en términos comarcales. Mejorar las conexiones entre municipios, potenciar el transporte público, los itinerarios peatonales y ciclistas y facilitar alternativas al vehículo privado. También debemos utilizar herramientas digitales para conocer los flujos turísticos y gestionar mejor los desplazamientos.

¿Cómo evitar que la presión turística perjudique la calidad de vida en municipios como Sanxenxo?

La solución no pasa necesariamente por recibir menos turistas, sino por gestionar mejor cuándo y dónde los recibimos. La desestacionalización permite reducir la concentración estival y distribuir la actividad durante más meses. Paralelamente, debemos dimensionar correctamente los servicios públicos y las infraestructuras.

¿Qué medida debería adoptarse con urgencia?

Intensificar la comercialización de productos turísticos fuera de temporada. No basta con disponer de recursos extraordinarios, debemos transformarlos en experiencias atractivas y comercializables, trabajando conjuntamente con el sector privado para generar demanda real durante los meses de menor actividad. Nosotros llevamos varios años totalmente centrados en promocionar productos para la desestacionalización.

Si dentro de cinco años tuviera que evaluar si O Salnés ha avanzado hacia un turismo verdaderamente sostenible, ¿Qué tres indicadores miraría?

En los últimos años hemos podido constatar un importante crecimiento de la actividad turística, especialmente durante los meses de junio, septiembre y octubre, que ya registran cifras muy significativas. Es una señal de que estamos avanzando en la dirección correcta. De cara a los próximos cinco años, me fijaría especialmente en tres indicadores: el incremento de las pernoctaciones fuera de la temporada alta, la generación de empleo estable y el impacto económico del turismo en la comarca.