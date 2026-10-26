El alumnado de Sanxenxo elige a sus agentes de igualdad 

Un momento de la actividad realizada en los colegios de Sanxenxo Cedida

El Concello de Sanxenxo, a través de la concejalía de Educación dirigida por Nati Parada, ha puesto en marcha la iniciativa ‘Creando Axentes de Igualdade’. Esta propuesta, que está dirigida a los alumnos y alumnas de 3º de Educación Primaria y que arrancó ayer en los centros educativos Magaláns, Cruceiro, O Telleiro y A Florida, tiene como objetivo principal fomentar una cultura de respeto, convivencia y equidad de género desde las aulas.

Para ello, esta actividad convierte a los propios estudiantes en los protagonistas activos del cambio. Así, se trata de que los propios niños y niñas elijan a sus ‘Agentes de Igualdad’, que serán los alumnos o alumnas que asuman la responsabilidad de dinamizar, proponer y también liderar acciones reales que se desarrollarán durante el curso y que busquen mejorar la convivencia en su entorno escolar cotidiano.

El proyecto, cuentan desde el Concello, busca complementar la formación que ya se imparte en las aulas mediante el análisis de las actitudes y relaciones sociales de los mejores.

Distintas fases

La actividad, señalan, se implantará a lo largo de los próximos meses en estos cuatro centros escolares –aquellos que se han sumado de forma activa a la propuesta– en tres fases.

Un momento de la actividad realizada en los colegios de Sanxenxo Cedida

La primera de ellas tendrá lugar durante lo que resta del mes de octubre e implicará a todo el grupo de la clase para evaluar la situación inicial, analizar las dinámicas sociales y de igualdad y seleccionar a los compañeros o compañeras que asumirán el rol de agentes.

La segunda, que está previsto que tenga lugar durante la segunda quincena del mes de noviembre, se basa en encuentros participativos con los agentes seleccionados por el alumnado para, además de definir su papel, recoger las propuestas que tenga cada uno de ellos y diseñar un proyecto conjunto.

El tercer paso se llevará a cabo durante el segundo trimestre y se trata de la implementación de la iniciativa. En ella, desde la comunidad educativa y el Concello se acompañará a los agentes para liderar las diferentes acciones previstas en los centros educativos incluyendo, entre ellas, una actividad especial con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Un total de 18 alumnos del IES Sanxenxo participaron en el taller ‘Canto machismo teño?’ Más información

Esta iniciativa propuesta por la concejalía de Educación se suma a otras muchas propuestas desde el Concello en los centros educativos como puede ser ‘Querernos ben’ que estuvo dirigida al alumnado de 6º de Primaria y 2º de la ESO o el taller ‘Canto machismo teño?’ que se realizó en el IES Sanxenxo.