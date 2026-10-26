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Diario de Arousa

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Sanxenxo

Aturuxos, caixas de pementa e sachos na oitava edición do certame Soalleiras

O primeiro premio na categoría de máis de 18 anos por 800 euros foi para as Pandereteiras de Agrocovo

Antía Suárez Suárez
Antía Suárez Suárez
26/10/2026 11:00
Esta edición do concurso de música tradicional galega Soalleiras
Esta edición do concurso de música tradicional galega Soalleiras
Cedida
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O Concurso de Música Tradicional Soalleiras reuniu onte no escenario Pazo Emilia Bazán 330 músicos na súa octava edición. A xornada, dividida en dúas quendas, estivo chea de música galega e un público entusiasta que se movía ao son das pandeiretas. O certame comezou ás 11:00 da mañá, presentado por Miguel e Mila Aguís, que aproveitaron a ocasión para agradecerlle e apoio a Xoán Manuel Pérez, concelleiro de Cultura.O xurado estivo formado por expertos do mundo folclórico galego: Fernando Saavedra, Begoña David e Diego Docabo.

Pola mañá, actuaron os menores de dez anos, os de entre 14 e 17 e os sénior. Os accésit de vestiarios leváronnos na categoría sénior Retranqueiros da Asociación Cultural Grileiras, polo seu orixinal tocado de galiña. Nos nenos, Teceláns da ACF O Fiadeiro, e nos adolescentes, Medianas 2 da AC Amado Lar. Todos os galardóns de vestiario foron 75 euros. O primeiro premio dotado con 300 euros e un trofeo, que se lle daba a todos os grupos gañadores, foi para  os cativos Picariña da AMBT Vai de Roda. As adolescentes Laretas ACF Tarambainas obtiveron o primeiro posto e 400 euros. Dos máis maiores, obtiveron o galardón as Rexoubeiras de Retrouso de Cela, cunha contía de 300 euros.

Os accésit de vestiario foron para Macacos da Lourenzá da AC Osorio Gutiérrez e Ar do Medio da AC Punteirolo, respectivamente. O primeiro posto foi para Rechouchíos e Macacos da Lourenzá da AC Osorio Gutiérrez con 300 euros, e as Pandereteiras de Agrocovo da Asociación Agrocovo de Esteiro, con 800 euros. 

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