Anabel García | “El turista valora la calidad del vino y cómo combinarlo ”

La directora de Enoturismo y Eventos de Bodegas Granbazán, Anabel García, en el exterior de las instalaciones Gonzalo Salgado

El vino es mucho más que un producto gastronómico. También es una forma de descubrir territorio, conocer sus tradiciones y acercarse a la cultura de la comarca. En las Rías Baixas, las bodegas se han convertido en espacios que permiten conectar el paisaje, la vitucultura y la experiencia turística, ofreciendo al visitante una manera diferente de conocer Galicia.

En este contexto, la directora de Enoturismo y Eventos Bodegas Granbazán, Anabel García, comparte su visión sobre el papel del enoturismo en el desarrollo de un modelo turístico más sostenible, la importancia de preservar la identidad del territorio y las oportunidades que ofrece el sector vitivinícola para diversificar la oferta turística.

¿Qué papel desempeña actualmente el enoturismo en la oferta turística delas Rías Baixas?

Ahora mismo es uno de los sectores económicos que está funcionando muy bien. Desde hace unos once años el enoturismo, impulsado por cada una de las bodegas, está siendo un empujón muy considerable hacia el turismo local. El hecho de venir a visitar bodegas ya es un destino que elige el cliente.

¿Qué busca hoy el visitante que se acerca a una bodega? ¿Ha cambiado el perfil del turista en los últimos años?

Sí, el turista es muy curioso y está muy bien formado. Valora muchísimo la calidad del vino, la manera de combinarlo y el entorno natural si la bodega puede ofrecérselo, o al menos esto es lo que nos dicen nuestros clientes.

¿Qué puede encontrar una persona en una visita a Bodegas Granbazán?

La experiencia de vivir la naturaleza y una explicación de todo lo que hacemos como sistema sostenible. El cliente se sorprende gratamente y ahora mismo, también tenemos la inclusión de animales como la oveja para alimentar el campo. Gusta muchísmo cuándo están en el terreno.

Cuándo hablamos de turismo sostenible, ¿qué papel pueden desempeñar las bodegas para contribuir a un modelo turístico más respetuoso con el territorio?

Utilizar la propia materia muerta de la uva para regenerar el campo, tratamientos fitosanitarios menos dañinos y más cuidado, ya que son obligatorios para matar las plagas, y el reciclaje que hace la bodega con los materiales propios de manufacturación.

Las bodegas están estrechamente vinculadas al paisaje y a la actividad agrícola. ¿Cómo se puede compatibilizar el crecimiento turístico con la conservación de ese patrimonio?

Pienso que mucha gente y sobre todo joven, sí que busca bodegas que trata la naturaleza con cuidado, teniendo en cuenta que forma parte de la experiencia. En torno a un 20% viene con esa característica buscada.

¿Hasta qué punto el enoturismo ayuda a poner en valor el medio rural y a generar actividad económica más allá de los principales núcleos turísticos?

El hecho de preparar un terruño y un negocio da valor, así como dar trabajo a la población de alrededor, una de manera temporal y otra de manera más fija.

¿Considera que el sector turístico está suficientemente concienciado con la sostenibilidad o todavía queda camino por recorrer?

Hay camino, siempre hay camino. Cada vez salen más medios para cuidar la naturaleza pero estamos concienciados, que es lo importante.

Las Rías Baixas concentran buena parte de su actividad turística durante los meses de verano. ¿Puede el enoturismo contribuir a atraer visitantes durante todo el año?

Sí, estoy segura, y además, está comprobado. En menor cantidad porcentual pero sobre todo en la época de otoño e invierno, aunque no esté la uva, sí que es un entorno natural precioso. El turista internacional, aunque también del norte de España, incluso el gallego, viene a visitarnos los fines de semana.

¿Cuáles son los principales retos que afronta el enoturismo en las Rías Baixas durante los próximos años?

Las experiencias. No quedarnos anclados en la típica visita técnica y luego de catas sino experimentar dentro de la naturaleza, los que podemos ofrecerla, otras experiencias de contacto natural.

Si tuviera que señalar una oportunidad que todavía está por explotar en el turismo de las Rías Baixas, ¿cuál sería?

Dentro de la bodega que el cliente pueda disfrutar de una estancia, que no sea simplemente una visita de dos horas, sino que pueda explorar el terruño, la casa y el entorno.

Para concluir, ¿qué le gustaría que se llevase consigo una persona después de realizar una visita a su bodega?

La experiencia de saber lo que cuesta elaborar el vino y todo el proceso que supone, además del cuidado y el mimo que se le da, ya que eso es también lo que le da el valor al vino. Mucha gente descubre así el trabajo intenso que hay detrás de cada una de las botellas.