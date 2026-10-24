Telmo Martín | “El éxito turístico de Sanxenxo se explica por la colaboración pública y privada”

Imagen del alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín Mónica Ferreirós

Sanxenxo es uno de los principales referentes turísticos de Galicia y afronta el reto de avanzar hacia un modelo que permita mantener su atractivo más allá de la temporada estival. La sostenibilidad, la desestacionalización y la cacidad de compatibilizar la actividad turística con la calidad de los vecinos forman parte de los desafíos del sector.

Con motivo de su participación en el Foro de Turismo Sostible organizado por Diario de Arousa, el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, analiza los retos a los que se enfrenta el municipio y las oportunidades para consolidar su posición como destino turístico, pero sin perder de vista la importancia de avanzar hacia un modelo sostenible.

¿Puede Sanxenxo seguir creciendo como destino turístico sin superar la capacidad de sus infraestructuras y de su entorno rural?

Menos en julio y en agosto hay diez meses en los que Sanxenxo aún puede crecer, sobre todo entre octubre y mayo.

¿Cómo se determina cuántos visitantes puede asumir el municipio en temporada alta sin comprometer los servicios públicos y la calidad de vida de sus residentes?

En base a la densidad de población por kilómetro cuadrado, que sigue siendo inferior a la de ciudades como Pontevedra, incluso en temporada alta, y reforzando los servicios públicos.

Sanxenxo puso en marcha un sistema de indicadores de sostenibilidad turística. ¿Qué decisiones concretas se han tomado a partir de estos datos y qué resultados se han conseguido?

Decisiones como apostar por humanizadores de espacios públicos, la mejora de la depuradora y de la red de saneamiento general con un consumo responsable de agua y energía.

En verano se multiplica la población y aumenta la demanda de agua, limpieza, transporte y otros servicios. ¿Cómo se prepara el municipio para soportar esa presión?

Con planificación, trabajo y recursos económicos. El refuerzo de servicios en verano supone un gasto de casi 5 millones de euros cada año.

¿Qué medidas se están tomando para reducir las emisiones asociadas a los desplazamientos turísticos y fomentar alternativas al coche?

La humanización de espacios públicos y la puesta en marcha de tres líneas de autobús en los meses de verano para comunicar el municipio.

¿Considera que el turismo puede estar afectando al acceso a la vivienda habitual en Sanxenxo?

En estos momentos Sanxenxo tiene en marcha la construcción de 316 viviendas públicas que permitirán satisfacer sobradamente la demanda.

¿Qué responsabilidad deberían asumir los alojamientos, los establecimientos hosteleros y los visitantes en el cuidado del municipio?

Todos somos responsables y el éxito turístico de Sanxenxo se explica por la colaboración pública y privada.

Si tuviera que escoger un indicador para saber si Sanxenxo será un destino más sostenible dentro de cinco años, ¿cuál elegiría?

La modernización de la depuradora y del saneamiento con una inversión de 36 millones de euros.