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Sanxenxo

Sanxenxo invertirá 500.000 euros en la renovación y mejora del núcleo de A Lamela

Redacción Arousa
24/10/2026 22:56
El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, presentó el proyecto de humanización del núcleo de A Lamela
El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, presentó el proyecto de humanización del núcleo de A Lamela
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El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, presentó esta semana a medio centenar de vecinos el proyecto de humanización del núcleo de A Lamela, en la parroquia de Bordóns. La actuación, que cuenta con un presupuesto de 500.000 euros, se enmarca en la estrategia del gobierno local para recuperar, dinamizar y poner en valor los núcleos rurales del municipio.

Las obras seguirán varias líneas de actuación, la primera es la de plataforma única, que combina el adoquinado y hormigón, eliminando las barreras arquitectónicas y pacificando el tráfico rodado. Le sigue la renovación completa y el soterramiento de las redes de suministros esenciales, haciendo desaparecer el cableado aéreo. En las áreas de convivencia se habilitarán dos nuevas zonas de descanso que estarán equipadas con bancos urbanos y arbolado. Por último, trabajarán en una mejora energética, todo el sistema de alumbrado público será renovado con la implantación de farolas de tecnología LED de última generación.

El proyecto definitivo recoge la mejora y estabilización del muro de A Lamela, resolviendo una de las principales demandas y quejas que los residentes transmitieron directamente al equipo de gobierno durante las reuniones abiertas celebradas en las distintas parroquias.

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