Sanxenxo suma casi un 20% más de pernoctaciones hoteleras en septiembre respecto a 2025

Uno de los hoteles ubicados en Sanxenxo Gonzalo Salgado

Sanxenxo continúa reforzando su posición como uno de los principales destinos turísticos de Galicia.

El municipio registró en septiembre un total de 126.989 pernoctaciones hoteleras, un 19,23% más que en el mismo mes de 2025 y un 15,3% por encima de las cifras de junio, según los últimos datos de Coyuntura Turística Hotelera publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los datos confirman el peso de septiembre en el calendario turístico local, ya que se sitúa como el tercer mes del año con mayor número de estancias hoteleras.

El balance refleja la continuidad de la actividad turística más allá de los meses centrales del verano y el atractivo de Sanxenxo durante el final de la temporada estival.

Durante el noveno mes del año, el INE contabilizó 135 establecimientos hoteleros abiertos, con alrededor de 4.144 habitaciones disponibles. La actividad del sector dio empleo a 1.088 personas y alcanzó un grado de ocupación del 51,46%.

El peso de los hoteles

Las cifras hoteleras representan únicamente una parte de la capacidad alojativa de Sanxenxo.

Según los datos facilitados, el municipio dispone de unas 9.415 plazas hoteleras, a las que se suman otras modalidades de alojamiento, como las 54.833 segundas residencias, las 13.365 plazas en viviendas de uso turístico, las 4.773 de los campings y las 2.767 de los apartamentos turísticos.

Esta diversidad de opciones amplía la capacidad de acogida del destino y permite contextualizar el alcance de las cifras publicadas por el INE, que se limitan a la actividad de los establecimientos hoteleros.

El peso turístico del municipio también queda patente en su contribución al conjunto de la provincia y de Galicia.

En septiembre, Sanxenxo concentró el 26,73% de las pernoctaciones hoteleras de la provincia de Pontevedra y el 18,74% del total de la comunidad autónoma.

El incremento interanual y el volumen de estancias registrado consolidan así a septiembre como uno de los periodos de mayor actividad hotelera del año en Sanxenxo, en un contexto en el que el destino mantiene una importante presencia dentro del panorama turístico gallego.

El comportamiento registrado refuerza además la tendencia de Sanxenxo de prolongar la temporada turística más allá de los meses centrales de verano.

El crecimiento de las pernoctaciones y el mantenimiento de un volumen elevado de establecimientos abiertos permiten sostener la actividad durante buena parte del inicio del otoño, un periodo que cada vez gana más peso dentro del calendario turístico local.

A ello contribuyen tanto la oferta hotelera como el resto de modalidades de alojamiento, junto a una programación de actividades, eventos y propuestas gastronómicas que ayudan a mantener la llegada de visitantes una vez finalizado agosto.