El municipio homenajea a dos de sus lectores más veteranos con motivo de la celebración de Día de las Bibliotecas

A la derecha de la imagen, uno de los homenajeados con su diploma Cedida

Sanxenxo ha celebrado el Día de las Bibliotecas con un homenaje a dos de sus lectores más veteranos, poniendo en valor la importancia de la lectura a cualquier edad y el papel de estos espacios como lugares de encuentro, aprendizaje y convivencia entre generaciones.

La concejala de Educación, Nati Parada, entregó ayer un diploma acreditativo y un libro a José Janza Valladares, de 98 años, usuario habitual de la biblioteca de Sanxenxo.

También recibió este reconocimiento Lieselotte Katscher, de 97 años, usuaria de la biblioteca de Portonovo.

Con esta iniciativa, el Concello quiere destacar que el hábito de la lectura no entiende de edades y reconocer la fidelidad de quienes mantienen su vínculo con las bibliotecas municipales a lo largo de toda su vida.

Cerca de 5.850 usuarios

La red municipal de bibliotecas cuenta actualmente con 5.844 usuarios registrados repartidos entre sus tres puntos de servicio: la biblioteca Emilia Pardo Bazán, la biblioteca de Portonovo y la Agencia de Lectura de Vilalonga.

Entre los títulos más solicitados por el público adulto figuran Os crimes de Lodeiro, El valor de la atención, Las crónicas de Narnia, Llevará tu nombre, Golpes de Luz y Vivir con serenidad.

En el ámbito infantil destacan colecciones y títulos como El diario de Mike, Policán, Boni vs Mono y Diferentes, pero iguales. Por su parte, el cómic manga mantiene su tirón entre los lectores con obras y personajes vinculados a Pikachu, Dragon Ball y Naruto

Animación a la lectura

A lo largo del año, las bibliotecas municipales desarrollan distintas propuestas de animación a la lectura dentro del programa 'Ler conta moito', que cuenta con una buena acogida entre los niños y sus familias.

Entre las actividades más destacadas de este año se encuentran Nube de Algodón, Trasnadas y María da Pontragha. La programación se completa con el proyecto 'Coñece a túa biblioteca', mediante el que se organizan visitas escolares para que el alumnado conozca las instalaciones y los servicios disponibles.

Estas visitas se realizan a demanda de los centros educativos y se adaptan a los distintos tramos de edad, con el objetivo de ofrecer información adecuada a cada grupo.

Con la celebración del Día de las Bibliotecas, Sanxenxo reafirma su apuesta por fomentar la lectura desde la infancia hasta la edad adulta.