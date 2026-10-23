Dulcinea Aguín: “Debemos avanzar en sostenibilidad y cumplimiento”

La presidenta de Aviturga, Dulcinea Aguín, participará en este encuentro Cedida

El alojamiento turístico y su papel en el futuro del sector serán uno de los temas centrales del debate sobre el modelo turístico de las Rías Baixas.

En este contexto, la presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), Dulcinea Aguín, participará en el Foro de Turismo Sostible organizado por Diario de Arousa y que se celebrará el próximo 29 de octubre.

Una cita para reflexionar sobre los retos del sector en constante evolución, en el que la regulación de las viviendas de uso turístico, la convivencia con los residentes y la búsqueda de un equilibrio entre actividad económica y sostenibilidad ocupan un lugar destacado.

La visión de Aviturga permitirá profundizar en todas estas cuestiones.

¿Qué papel pueden desempeñar las viviendas de uso turístico en un modelo de turismo verdaderamente sostenible? ¿Qué aportar y qué aspectos deberían mejorar?

Las viviendas de uso turístico son una pieza fundamental para para un turismo sostenible porque ayudan a repartir los beneficios de la actividad por el territorio, dinamizan el medio rural y revitalizan un patrimonio inmobiliario que de otro modo quedaría en el olvido. Además, ofrecen una alternativa complementaria a otros tipos de alojamiento. Como sector, debemos avanzar en sostenibilidad y cumplimiento de la normativa.

¿Puede crecer la oferta de viviendas turísticas de forma compatible con la protección del territorio, los recursos naturales y la calidad de vida de los residentes?

Sí, pero siempre que el crecimiento sea ordenado, planificado y acorde a la capacidad de carga de cada destino. No se trata de crecer sin límites, sino de encontrar un equilibrio sostenible entre el desarrollo socioeconómico, la protección del territorio y el bienestar de quienes viven en él.

¿Cómo se puede evitar que la concentración de alojamientos turísticos en determinados lugares contribuya a la saturación de los servicios y los espacios públicos?

La mejor forma es apostar por una planificación basada en datos y adaptada a la realidad de cada destino. No todos los municipios o zonas tienen la misma capacidad de acogida, por lo que las medidas deben ser proporcionadas y tener en cuenta las características de cada lugar. Las viviendas de uso turístico son una herramienta estratégica para la descongestión urbana. Su flexibilidad permite redistribuir los flujos de visitantes hacia zonas periféricas o destinos menos masificados repartiendo impacto económico y reduciendo la presión en puntos críticos. Es fundamental la colaboración entre administraciones y sector privado, así como disponer de información fiable para anticipar problemas.

Usted ha defendido públicamente que las viviendas turísticas no son las responsables de la crisis de la vivienda. ¿Qué datos considera necesarios para determinar qué impacto tienen realmente en cada municipio?

Un debate de tanta repercusión debe abordarse con rigor técnico, datos objetivos, alejándonos de percepciones o simplificaciones. Para conocer el impacto real de las viviendas turísticas en cada municipio hay que analizar varios factores: peso real del sector, porcentaje de las vuts sobre el parque total de viviendas, análisis de viviendas vacías, evolución de los precios e indicadores sociodemográficos, comparación de vivienda pública y libre en comparación con la demanda residencial real de la zona. Las políticas eficaces se construyen sobre datos, no sobre prejuicios. Antes de señalar culpables, hay que entender qué está ocurriendo realmente en cada municipio.

¿Estaría de acuerdo con establecer límites a las viviendas turísticas en zonas donde se demostrase una fuerte presión sobre la vivienda residencial?

Sí, siempre que esa presión quede acreditada con datos objetivos y que las medidas sean proporcionadas, temporales y adaptadas a la realidad de cada destino. No creemos en soluciones generales para problemas que pueden ser muy diferentes de un municipio a otro.

¿Qué controles y requisitos considera imprescindibles para garantizar que todas las viviendas turísticas cumplan con la normativa y ofrezcan unos estándares adecuados de calidad y seguridad?

Consideramos imprescindibles unos requisitos claros de calidad, seguridad y legalidad para todos los alojamientos turísticos. Eso pasa por una correcta inscripción y registro, el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad y seguridad, la identificación de los viajeros, el respeto a la normativa fiscal y la realización de inspecciones que permitan detectar y combatir la oferta ilegal.

Si tuviera que proponer tres compromisos concretos para que las viviendas turísticas contribuyan a un turismo más sostenible en Galicia, ¿Cuáles serían?

Reforzar la profesionalización, avanzar en sostenibilidad ambiental y fortalecer el vínculo con la economía local animando a visitantes a consumir en el comercio de proximidad.