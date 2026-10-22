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Sanxenxo

Sanxenxo será el escenario del VIII Concurso Tradicional de Música Soalleira

El evento comenzará a las 11.00 horas y se desarrollará en sesiones de mañana y tarde

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
22/10/2026 16:06
Imagen de un momento del certamen de la edición anterior
Imagen de un momento del certamen de la última edición celebrada
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Sanxenxo volverá a convertirse este domingo en un punto de encuentro para la música tradicional gallega con la celebración del VIII Concurso de Música Tradicional Soalleira

La cita reunirá a cincuenta agrupaciones y alrededor de 330 participantes en el escenario del Pazo Emilia Pardo Bazán, en una jornada dedicada a la música y al folclore de Galicia. 

El evento comenzará a las 11.00 horas y se desarrollará en sesiones de mañana y tarde. 

Las formaciones, llegadas de distintos puntos de Galicia, competirán en cinco modalidades que abarcan desde las categorías infantiles y juveniles hasta las de adultos y sénior

Un jurado profesional será el encargado de valorar las actuaciones atendiendo a aspectos como la autenticidad de las piezas o la afinación.

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