Sanxenxo será el escenario del VIII Concurso Tradicional de Música Soalleira

Imagen de un momento del certamen de la última edición celebrada CEDIDA

Sanxenxo volverá a convertirse este domingo en un punto de encuentro para la música tradicional gallega con la celebración del VIII Concurso de Música Tradicional Soalleira.

La cita reunirá a cincuenta agrupaciones y alrededor de 330 participantes en el escenario del Pazo Emilia Pardo Bazán, en una jornada dedicada a la música y al folclore de Galicia.

El evento comenzará a las 11.00 horas y se desarrollará en sesiones de mañana y tarde.

Las formaciones, llegadas de distintos puntos de Galicia, competirán en cinco modalidades que abarcan desde las categorías infantiles y juveniles hasta las de adultos y sénior.

Un jurado profesional será el encargado de valorar las actuaciones atendiendo a aspectos como la autenticidad de las piezas o la afinación.