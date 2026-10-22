Nantes prepara una fiesta de Halloween con el ya tradicional truco o trato

La programación combina música, baile y el tradicional truco o trato Cedida

La parroquia de Nantes se prepara para celebrar Halloween con una propuesta dirigida especialmente al público infantil.

El Círculo Cultural Deportivo será el escenario de esta cita, que busca ofrecer a los más pequeños una jornada de diversión en la que los disfraces y el ambiente terrorífico serán los protagonistas.

La programación prevista combina actividades lúdicas para los niños con música, baile y el tradicional truco o trato, una de las costumbres más populares de esta celebración.

La iniciativa pretende reunir a familias en torno a una fiesta que cada año gana protagonismo en la agenda de ocio infantil.

La celebración está anunciada para el 31 de octubre, coincidiendo con la víspera de Todos los Santos.