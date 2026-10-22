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Sanxenxo

Nantes prepara una fiesta de Halloween con el ya tradicional truco o trato

La celebración está prevista para el 31 de octubre en el Círculo Cultural Deportivo

Paula Gil
Paula Gil
22/10/2026 15:51
La programación combina música, baile y el tradicional truco o trato
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La parroquia de Nantes se prepara para celebrar Halloween con una propuesta dirigida especialmente al público infantil

El Círculo Cultural Deportivo será el escenario de esta cita, que busca ofrecer a los más pequeños una jornada de diversión en la que los disfraces y el ambiente terrorífico serán los protagonistas. 

La programación prevista combina actividades lúdicas para los niños con música, baile y el tradicional truco o trato, una de las costumbres más populares de esta celebración. 

La iniciativa pretende reunir a familias en torno a una fiesta que cada año gana protagonismo en la agenda de ocio infantil. 

La celebración está anunciada para el 31 de octubre, coincidiendo con la víspera de Todos los Santos.

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