Alfonso Martínez: "La desestacionalización es la mejor herramienta que tenemos"

El presidente del CETS, Alfonso Martínez CEDIDA

El turismo sostenible y la necesidad de avanzar hacia un modelo menos estacional son algunas de las cuestiones que centran el Foro de Turismo Sostible, organizado por Diario de Arousa.

En este contexto, el presidente del CETS, Alfonso Martínez, analizará los desafíos que tiene por delante el destino.

Con la mirada puesta en el futuro del sector, Martínez abordará también las claves para mantener la competitividad turística sin perder de vista la sostenibilidad e identidad del territorio.

¿Sanxenxo es uno de los grandes referentes turísticos de Galicia. ¿Qué necesita cambiar para convertirse también en un referente de turismo sostenible?

Sanxenxo ya es un referente, y lo es no solo por peso, sino también por calidad, como segundo municipio de España con más playas distinguidas con la Q de Calidad y con más de ochenta establecimientos y servicios con el distintivo Sicted. Pero somos conscientes de que esa posición nos exige también incluir la sostenibilidad como eje en todas nuestras actuaciones. Pero no partimos de cero, ya que llevamos años trabajando de la mano de las diferentes administraciones públicas para implementar acciones que nos permitan avanzar en este objetivo.

¿Desde el punto de vista de los empresarios, qué significa la sostenibilidad turística?

La sostenibilidad turística se sostiene sobre tres pilares: la económica, la social y, por supuesto, la ambiental. Gestionar mejor el agua, la energía, los residuos y la movilidad, generar empleo estable o trabajar para garantizar una buena convivencia entre vecinos y visitantes son ejemplos de ello.

En anteriores ocasiones ha planteado la necesidad de estudiar la capacidad de carga de Sanxenxo. ¿Considera que el municipio puede seguir aumentando sus plazas turísticas?

Somos el municipio con más plazas de alojamiento de Galicia y sabemos bien que crecer tiene limitaciones y costes. Por eso creo que lo que tenemos que hacer es tomar decisiones con los datos en la mano. Nuestro objetivo es mantener la calidad que nos diferencia y eso lo conseguiremos creciendo en rentabilidad, en calidad y empleo.

¿Puede atraer visitantes durante todo el año contribuir a un turismo más sostenible o también exige el riesgo de extender los impactos ambientales y sociales a más meses?

Lo que está claro es que la presión sobre un destino no puede concentrarse en seis u ocho semanas al año. La desestacionalización es probablemente la mejor herramienta de sostenibilidad que tenemos. No estamos hablando de tener agosto todo el año si no de buscar otro perfil de viajero para otros momentos del año.

Si dentro de cinco años tuviéramos que evaluar si Sanxenxo ha avanzado hacia un turismo sostenible, ¿Qué tendría que haber cambiado?

Me gustaría ver más establecimientos abiertos en temporada baja y con plantillas estables, un consumo de energía y agua medido, una oferta de viviendas turísticas ordenada y un estudio de capacidad de carga en aplicación. Sanxenxo ha sido pionero en calidad, y queremos que también lo sea en demostrar que un destino de sol y playa maduro puede ser sostenible.