Del azul al verde: Sanxenxo revalida su reconocimiento por sostenibilidad ambiental

El concejal de Medio Ambiente, Yago Torres, recogió hoy el distintivo en Vedra Cedida

Sanxenxo revalidó por cuarto año consecutiva la Bandera Verde de Galicia. Este reconocimiento premia el compromiso municipal con la sostenibilidad ambiental, la protección del paisaje, la eficiencia energética, la movilidad sostenible, la conservación del patrimonio natural y cultural, y la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. El concejal de Medio Ambiente, Yago Torres, recogió hoy el distintivo en el Pazo de Santa Cruz de Rivadulla en Vedra.

A través de una estrategia transversal que integra criterios ambientales y paisajísticos en la planificación urbana, Sanxenxo cumple los criterios exigidos en las seis áreas temáticas de la convocatoria. En total, el Concello acredita más de 23 requisitos mediante doce actuaciones significativas ya ejecutadas en el territorio.

Entre las intervenciones urbanas más destacadas se encuentran proyectos como la humanización de la plaza de Travesía Areal; las obras de humanización de la PO-308 a su paso por Portonovo; la creación de un nuevo acceso peatonal a la Playa de Silgar.

Además, estas acciones se complementan con el programa SIMU, una iniciativa destinada a potenciar el transporte público, reducir las emisiones contaminantes y optimizar la movilidad urbana de manera sostenible. En este ámbito el Concello ha puesto en marcha obras como la construcción de una nave municipal eficiente equipada con paneles solares y punto de recarga eléctrica; la modernización del Centro Cultural de Nantes; o la la incorporación de vehículos híbridoa a la Policía Local.

La candidatura a la Bandera Verde consolida una trayectoria “histórica” en la que Sanxenxo destaca como el municipio con más Banderas Azules de España y líder en Senderos Azules de Galicia con ocho itinerarios.