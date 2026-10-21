Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Del azul al verde: Sanxenxo revalida su reconocimiento por sostenibilidad ambiental

La humanización de Travesía Areal o la modernización del Centro Cultural de Nantes, fueron obras a tener en cuenta

Fátima Pérez
21/10/2026 15:50
El concejal de Medio Ambiente, Yago Torres, recogió ayer el distintivo en Vedra
El concejal de Medio Ambiente, Yago Torres, recogió hoy el distintivo en Vedra
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Sanxenxo revalidó por cuarto año consecutiva la Bandera Verde de Galicia. Este reconocimiento premia el compromiso municipal con la sostenibilidad ambiental, la protección del paisaje, la eficiencia energética, la movilidad sostenible, la conservación del patrimonio natural y cultural, y la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. El concejal de Medio Ambiente, Yago Torres, recogió hoy el distintivo en el Pazo de Santa Cruz de Rivadulla en Vedra.

A través de una estrategia transversal que integra criterios ambientales y paisajísticos en la planificación urbana, Sanxenxo cumple los criterios exigidos en las seis áreas temáticas de la convocatoria. En total, el Concello acredita más de 23 requisitos mediante doce actuaciones significativas ya ejecutadas en el territorio.

Entre las intervenciones urbanas más destacadas se encuentran proyectos como la humanización de la plaza de Travesía Areal; las obras de humanización de la PO-308 a su paso por Portonovo; la creación de un nuevo acceso peatonal a la Playa de Silgar.

Además, estas acciones se complementan con el programa SIMU, una iniciativa destinada a potenciar el transporte público, reducir las emisiones contaminantes y optimizar la movilidad urbana de manera sostenible. En este ámbito el Concello ha puesto en marcha obras como la construcción de una nave municipal eficiente equipada con paneles solares y punto de recarga eléctrica; la modernización del Centro Cultural de Nantes; o la  la incorporación de vehículos híbridoa a la Policía Local.

La candidatura a la Bandera Verde consolida una trayectoria “histórica” en la que Sanxenxo destaca como el municipio con más Banderas Azules de España y líder en Senderos Azules de Galicia con ocho itinerarios.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620