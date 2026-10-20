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Sanxenxo

Vilalonga pone el broche final al ciclo infantil de las bibliotecas de Sanxenxo

La agenda ha combinado disciplinas como el teatro, el ilusionismo o la narración de cuentos

Paula Gil
Paula Gil
20/10/2026 14:16
Imagen de una sala de la biblioteca de Vilalonga
Cedida
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La Biblioteca Municipal de Vilalonga es el escenario escogido para celebrar la última actividad del ciclo cultural infantil organizado por el Concello de Sanxenxo. 

La propuesta está dirigida especialmente a bebés y pone el broche final a una programación gratuita que, desde finales de septiembre, ha llevado distintas iniciativas educativas y de ocio a las bibliotecas de Sanxenxo, Portonovo y Vilalonga. 

La agenda ha combinado disciplinas como el teatro, el ilusionismo, la narración de cuentos y la divulgación científica, con el objetivo de acercar la cultura a los más pequeños y fomentar el hábito lector desde las primeras edades. 

La actividad de hoy permite prolongar esta apuesta por el aprendizaje a través del juego y de las experiencias compartidas entre los niños y sus familias. 

El programa arrancó el 30 de septiembre en Sanxenxo con Juste Kamishibai y su obra ‘Papel e teatro’, una propuesta de narración que abordó la igualdad y la diversidad. 

Posteriormente, Portonovo acogió el espectáculo ‘A maxia dos contos’, del Mago Teto, y la obra ‘Á maquina do tempo’, de la compañía Teatro Ghazafelhos, que planteó un recorrido lúdico por la historia de distintas civilizaciones. 

La programación continuó el pasado catorce de octubre en Sanxenxo con ‘Os experimentos del Frankie Stein’ de Diversa Teatro, una función interactiva que combinó humor, teatro y divulgación científica. 

Con la última sesión en Vilalonga, la red municipal de bibliotecas cierra este ciclo de actividades, reforzando su papel como espacios de encuentro vecinal y de acceso a la cultura para el público infantil

Estas propuestas mantienen viva la programación para los más pequeños durante todo el año y garantizan que la cultura sigue siendo accesible para las familias de Sanxenxo y sus parroquias. 

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