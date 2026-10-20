Sanxenxo impulsa la renovación de calles e instalaciones municipales

Operarios municipales trabajan en una de las calles mencionadas Cedida

El Concello de Sanxenxo ha agrupado en una primera fase de actuaciones del programa ‘RenÓbrate’ diferentes obras de mejora en espacios públicos, instalaciones deportivas y servicios municipales repartidos por varias parroquias.

Las intervenciones buscan responder a las demandas vecinales, mejorar la accesibilidad y la seguridad vial, así como modernizar los equipamientos municipales.

Una de las actuaciones que ya se encuentra en marcha es la mejora de la accesibilidad en la calle Miraflores, cuyos trabajos supervisó esta semana el concejal de Medio Ambiente, Mantenimiento y Servicios, Yago Torres.

El plan contempla también la renovación del pavimento del acceso central a la playa de Areas, con el objetivo de mejorar el tránsito peatonal e integrar estéticamente la entrada al arenal con su entorno.

Asimismo, se repararán las aceras de Miraflores y Dorrón para corregir los desperfectos y eliminar barreras arquitectónicas. A estas intervenciones se suma la construcción de un nuevo tramo de acera en Vilalonga, que permitirá mejorar la conectividad peatonal en esta zona.

Las actuaciones previstas también incluyen diferentes trabajos de acondicionamiento en las instalaciones deportivas municipales.

En el campo de fútbol de Baltar se reformará la oficina, mientras que en el de Dorrón se reparará la cubierta de los vestuarios para solucionar los problemas de deterioro y humedades.

Por su parte, en el campo de fútbol de O Revel se adecuará un bajo para habilitar nuevas oficinas.

El paquete de intervenciones se completa con la reparación de las duchas del Club de Piragüismo de Portonovo.

El convenio incluye, además, actuaciones destinadas a mejorar los recursos de los servicios municipales.

Entre ellas figuran la puesta a punto y restauración de bancos en la nave multiusos para su posterior utilización, así como la construcción de una caseta auxiliar en la nave de Servicios Municipales.