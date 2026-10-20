El Costa Feira, nominado a mejor festival internacional en los Heavent Festivals Awards

Un momento del concierto de Rusowsky en Costa Feira Cedida

El festival Costa Feira, celebrado en Sanxenxo, ha sido nominado a mejor festival internacional en los ‘Heavent Festivals Awards’, unos galardones vinculados al sector de los eventos.

El anuncio se ha dado a conocer a través de las redes sociales del propio festival, que ha compartido la noticia con un vídeo de sus instalaciones y del entorno de la ría de Arousa.

La nominación supone un reconocimiento para el evento, que ha convertido el municipio en uno de los puntos de referencia de la programación musical del verano en las Rías Baixas.

Costa Feira combina conciertos de artistas nacionales e internacionales con una oferta de ocio que atrae cada año a público de distintos puntos de Galicia y de fuera de la comunidad.

El festival se desarrolla en Sanxenxo, uno de los principales destinos turísticos de las Rías Baixas, donde la programación cultural y musical constituye un complemento a la oferta de sol y playa durante la temporada estival.

Con esta candidatura, Costa Feira aspira a hacerse un hueco entre los festivales internacionales distinguidos por los premios, en una nominación que el propio evento ha querido compartir públicamente a través de sus canales oficiales.

Además del reconocimiento que supone esta nominación, Costa Feira se consolida así como una de las grandes apuestas musicales del verano.

La celebración de conciertos y espectáculos de diferentes estilos permite atraer a públicos diversos y refuerza el atractivo del municipio como destino turístico.