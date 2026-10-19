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Sanxenxo

Portonovo recibe en el entorno de la Praza de Abastos una unidad móvil para donar sangre

Estará operativa de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas

Paula Gil
Paula Gil
19/10/2026 18:09
Una vecina donando sangre en Vilagarcía
Una vecina donando sangre en una campaña anterior
Mónica Ferreirós
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La localidad acoge una nueva jornada de donación de sangre con la llegada de una unidad móvil de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS). 

El vehículo se instalará en las inmediaciones de la Praza de Abastos para facilitar la participación de los vecinos en esta iniciativa solidaria. 

La unidad estará operativa en horario de mañana, de 10.00 a 14.00 horas y, por la tarde, de 16.00 a 21.00 horas, con el objetivo de facilitar la asistencia de los donantes a lo largo de la jornada. 

Podrán donar sangre las personas mayores de 18 años que pesen más de cincuenta kilos y cumplan con los requisitos de salud establecidos. Desde la organización recuerdan la importancia de desayunar antes de acudir, esperar al menos dos horas después de comer y llevar el DNI u otro documento identificativo. 

Asimismo, recomiendan informar al personal sanitario sobre cualquier medicamento que se esté tomando. 

La donación requiere apenas unos minutos y permite contribuir a mantener las reservas de sangre necesarias para atender a pacientes que precisan transfusiones. 

Las personas interesadas pueden obtener más información a través del teléfono gratuito 900100828. 

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