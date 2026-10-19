La Xunta destaca su apoyo a la eficiencia energética de los establecimientos turísticos

Fernández visitó el Aparhotel Atlántico Resort, en Montalvo Mónica Ferreirós

El delegado territorial de la Xunta en Galicia, Pablo Fernández, durante su visita al Aparthotel Atlántico Resort, en Montalvo, puso en valor las ayudas autonómicas destinadas a mejorar la eficiencia energética de los establecimientos turísticos.

El complejo recibió una ayuda de 148.000 euros de la Xunta para mejorar el aislamiento térmico de sus instalaciones, una actuación que incluyó la renovación de la cubierta y las ventanas y que supuso una inversión superior a los 200.000 euros.

En esta línea el delegado territorial destacó que este tipo de intervenciones permiten mejorar la eficiencia energética de los edificios y reducir considerablemente el gasto eléctrico. “Obras potentes como estas permiten mellorar a eficiencia enerxética e reducir a factura eléctrica”, apuntó durante su visita.

Por su parte, el gerente de Apartamentos Atlántico, Víctor Manuel Martínez, subrayó la importancia de estas ayudas para afrontar inversiones de esta envergadura de una sola vez, sin necesidad de ejecutar las mejoras por fases.

Durante la visita, Fernández también destacó la importancia de seguir impulsando iniciativas que contribuyan a mejorar la competitividad del sector turístico gallego mediante la modernización de sus instalaciones y la reducción de su impacto energético.

En este sentido, las ayudas autonómicas permiten a los establecimientos afrontar inversiones destinadas a mejorar su eficiencia. Los concejales de Deportes, Marcos Guisasola, y de Servicios Sociales, Paz Lago, lo acompañaron durante su visita.