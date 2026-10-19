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Sanxenxo

Feneval celebrará en Sanxenxo un congreso sobre movilidad y desvelará su nueva presidencia

El evento comenzará a partir de las 09.00 horas en el Hotel Carlos I Silgar 

Paula Gil
Paula Gil
19/10/2026 18:02
Imagen del cartel del congreso
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La Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin Conductos (Feneval) celebrará en Sanxenxo mañana un congreso sobre la situación actual del sector. 

Bajo el lema ‘El latido de la movilidad’, reunirán a profesionales, empresas, asociaciones y representantes institucionales para compartir ideas, analizar los retos que afronta el mercado y reflexionar sobre las oportunidades que marcarán el futuro. 

Además, la jornada será especialmente significativa para la agrupación porque darán a conocer el nombre de la nueva presidencia de Feneval.

Durante el encuentro los asistentes también abordarán otras cuestiones clave como la innovación tecnológica, la sostenibilidad, la ciberseguridad, la inteligencia artificial y los nuevos modelos de movilidad. 

Los presentes podrán conocer de primera mano las principales novedades del sector así como escuchar a sus protagonistas y compartir con ellos una jornada de encuentro y diálogo. 

La encargada de presentar el evento de Feneval 2026 será Andrea Aguado, actual directora de Motor en Okdiario. 

El evento comenzará a partir de las 09.00 horas en el Hotel Carlos I Silgar

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