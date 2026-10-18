Sanxenxo encara la recta final de la temporada de vela con el Trofeo Xacobeo

Imagen de una regata de vela Cedida

El Trofeo Xacobeo celebró su segunda y última jornada del fin de semana en aguas de la ría de Pontevedra, donde las flotas de 6 Metros y J80 disputaron la sexta serie de la Liga de 2026, organizada por el Real Club Náutico de Sanxenxo.

Durante la competición contaron con unas condiciones meteorológicas favorables, especialmente el sábado, lo que permitió completar el programa previsto para ambas jornadas.

Esta cita de octubre supuso así una importante oportunidad para las tripulaciones de sumar puntos de cara a la clasificación general de la competición, que concluirá el próximo mes de noviembre.

La última serie de la temporada está prevista para los días catorce y quince de noviembre, cuando ambas flotas volverán a competir para cerrar el calendario de este año y decidir los vencedores definitivos de la liga.

Con la celebración del Trofeo Xacobeo, Sanxenxo mantiene su apuesta por la vela de competición durante todo el año y por la promoción de la ría de Pontevedra como escenario de referencia para la actividad náutica en Galicia.

Este tipo de actividades también favorecen la desestacionalización del turismo en esta localidad, que cada vez atrae a más visitantes durante todo el año.