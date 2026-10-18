Marta Caneda | “Agora tocar a pandeireta é guai, pero a nós téñennos dito: aí veñen as gritonas”
Con preto de 40 anos de historia, este colectivo de Vilalonga está a vivir un gran momento, despois de ter pasado outros máis complicados nos que albiscaron incluso a súa desaparición
Marta Caneda é a presidenta da asociación Os Cruceiros, de Vilalonga (Sanxenxo). A pesares de ser moi nova leva xa case 30 anos como presidenta e parece que non hai quen queira coller o relevo. “Dinche que xa estás ti e xa o fas ben”, comenta. Hoxe fálanos deste colectivo, do que xa non recorda non ter formado parte.
Despois de 30 anos, quere seguir aínda como presdidenta ou xa lle gustaría retirarse?
Eu cedería sen problema a presidencia e seguiría axudando no que puidese e participando na asociación. Se non a deixo é porque penso que igual a asociación desaparecería e tamén me dá esa mágoa.
Tiveron algunha vez ese momento crítico de case desaparecer?
Si. Pero varias persoas do grupo dixéronme que tiñamos que volver arrincar e non foi tan difícil.
Que foi, a raíz da pandemia?
Non. Foi antes. Eu por temas laborais non daba para todo. Traballaba mañá e tarde con horarios complicados... Despois xa empecei traballar de mañá e descansando as fins de semana e xa foi máis fácil.
Leva 30 anos como presidenta, pero cantos na asociación?
Dende que tiña cinco anos e agora teño 46. Non me acordo cando non estiven nela. Cando eu empecei, ou ías a baile ou a fútbol, así que os que non valiamos para fúbtol (ri) iamos para baile, gaita...
Agora mesmo que actividades ofrecen en Os Cruceiros e como van de participantes?
Hai pandeireta, baile e gaita. De participantes xa estivemos bastante peor. Hai unha idade na que os rapaces van para o instituto ou para a universidade e iso inflúe en que non poidan vir. Pero despois xa veñen os pequechiños outra vez e ves pasar outra xeración. Eu incluso fun a vodas de alumnas que empecei con elas cando eran pequeniñas. Eu antes agobiábame con que marchaba a xente, pero xa non. Son ciclos. Agora, por exemplo, a gaita voleron todas as vellas glorias e estamos nunha época moi boa, pero noutros momentos igual non tes xente nin para cubrir unha actuación.
En que actuacións participan?
A parte das festas de sempre de Vilalonga, que son as patronais e as de Gondar, estamos tendo bastantes actuacións. Por exemplo cousas privadas como vodas, ou actuacións noutros concellos como na Festa do Viño de Meaño. Pero sobre todo no verán.
Cando ensaian?
Pandeireta e baile son os martes e gaita, os martes e sábados.
Que é o que máis tempo quita?
Eu creo que os ensaios, ou cando organizamos algún evento como o Nadal, porque temos que facer decorados, buscar a asociación coa que queremos colaborar... e todo iso ten unha burocracia. Paréceme un pouquiño esaxerado o que nos esixen, porque xa estamos súper fiscalizados e ó final isto non é para un beneficio económico. Eu dou clase porque me gusta, pero non cobro e só cobran os monitores que veñen de fóra. As institucións deberían axudar un pouquiño máis e non pedirnos tanto.
Cantos socios teñen?
Debemos de andar nuns 50. Eles pagan simplemente as clases para cubrir eses dous monitores e ás veces non dá nin para iso. Intentamos empatizar coas situacións dos pais e eles pagan unha cuota mínima. Logo, co que gañamos das actuacións vaise cubrindo esa parte dos monitores e dánselles axudas para que poidan facerlle roupa ós rapaces. Tamén nós temos un banco de zapatos e de roupa, porque ó mellor empeza unha meniña con catro anos a bailar, faslle un traxe e ó mes igual xa non quere volver. Entón prestámoslle cousas dese banco de roupa e zapatos. Cando queira quedar xa si que cada pai ten que facerlle o seu traxe. Aínda así, ó mellor a asociación paga a tela e os pais a feitura... chegamos a un acordo.
Canto pode valer un traxe?
A roupa é moi cara, sobre todo as telas. E agora é moi difícil atopalas. As fábricas que había pecharon e as poucas que hai non teñen de todo. Atopas moito brocado de fallera e iso non nos vale. E baratos non son. Este é un vicio caro.
Antes falou do Nadal, que organizan nesas datas?
Sempre organizamos a aldea navideña de Vilalonga, que é todo un mes de actividades. Ponse un decorado na praza e colaboran o resto de asociacións de Vilalonga. Cada un aporta unha actividade. Nós facemos a actuación das rapazas, a pandereitada e a andaina, que é onde máis cartos se recadan, para a asociación que elixamos cada ano. Na ultima foi para a Sonrisa de Xandre e recadáronse como 3.000 euros. Quédache esa satisfacción de adicalo á investigación desa enfermidade tan descoñecida.
A andaina vai polo mesmo per- corrido cada ano?
Non. Eu négome a que sexa sempre o mesmo percorrido, porque o resto dos veciños tamén teñen dereito a que pase todo por diante da porta da súa casa. E sempre andamos sobre os 500 dorsais.
Notan que está máis de moda agora o baile e a música tradicional?
Si. Agora tocar a pandeireta é guai, pero a nós téñennos dito “aí veñen as gritonas”. Agora está a mente máis aberta con respecto á nosa cultura e tradición.
Hai igual cantidade de nenos e de nenas?
Non. Nenos hai poucos e os poucos que tivemos terminaron deixando. Xa houbo casos de que os compañeiros no colexio rían do que ía a baile. Iso está aí aínda, malia que se pense que non. Queda moito que facer. Parece que os rapaces só teñen que xogar ó fútbol.
Que van atopar os que se acheguen á súa asociación?
Uns profes xeniais e compañeiros que botamos unha man no que se poida. Eu só lles esixo ós meus compañeiros de gaita que quiten as gafas de sol e que non vaian arremangados (ri).