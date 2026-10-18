La biblioteca de Vilalonga acoge un cuentacuentos sensorial para bebés de 0 a 3 años

Imagen de archivo de una actividad organizada en la biblioteca de Vilalonga Cedida

Vilalonga acogerá el próximo miércoles 21 de octubre, a las 17.30 horas, una sesión de cuentacuentos sensorial de la mano de Eduvía, dirigida a los más pequeños de la casa.

La actividad está pensada especialmente para niños de entre 0 y 3 años, que deberán acudir acompañados de una persona adulta.

A través de los cuentos, los sentidos y la imaginación, los participantes podrán disfrutar de una experiencia adaptada a la primera infancia, acercándose al mundo de la lectura de una forma lúdica y estimulante.

La sesión tendrá lugar en la biblioteca de Vilalonga y requiere inscripción previa obligatoria.

Las personas interesadas pueden reservar su plaza directamente en el edificio municipal o llamando al 986744879.