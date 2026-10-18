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Sanxenxo

La biblioteca de Vilalonga acoge un cuentacuentos sensorial para bebés de 0 a 3 años

Será el próximo 21 de octubre a partir de las 17.30 horas en el edificio municipal

Paula Gil
Paula Gil
18/10/2026 19:31
Imagen de archivo de una actividad organizada en la biblioteca de Vilalonga
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Vilalonga acogerá el próximo miércoles 21 de octubre, a las 17.30 horas, una sesión de cuentacuentos sensorial de la mano de Eduvía, dirigida a los más pequeños de la casa. 

La actividad está pensada especialmente para niños de entre 0 y 3 años, que deberán acudir acompañados de una persona adulta. 

A través de los cuentos, los sentidos y la imaginación, los participantes podrán disfrutar de una experiencia adaptada a la primera infancia, acercándose al mundo de la lectura de una forma lúdica y estimulante

La sesión tendrá lugar en la biblioteca de Vilalonga y requiere inscripción previa obligatoria

Las personas interesadas pueden reservar su plaza directamente en el edificio municipal o llamando al 986744879.

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