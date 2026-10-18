El multiusos de Portonovo reabrirá en diciembre con el nombre de As Redeiras

Fachada del multiusos de Portonovo tras la reforma Cedida

El Concello de Sanxenxo ha finalizado la reforma integral del edificio multiusos de Portonovo, que pasará a llamarse Edificio Municipal As Redeiras, en homenaje a uno de los oficios tradicionales más representativos de la localidad.

La previsión del gobierno local es reabrir las instalaciones en diciembre, una vez incorporado el nuevo mobiliario y completado el traslado de los distintos servicios.

Uno de los principales cambios será la unificación de los Servicios Sociales municipales en el edificio, que también contará con espacios destinados a la actividad vecinal, cultural y formativa.

Entre las instalaciones destacan un salón de actos con grada retráctil y escenario, aulas para la educación de adultos y personas mayores, una sala de estudio de acceso libre y un aula-cocina equipada para impartir talleres prácticos.

La reforma también ha mejorado la accesibilidad del inmueble mediante una nueva red de escaleras y la instalación de un ascensor adaptado que conecta las diferentes plantas.

Además, se ha sustituido la cubierta y renovado la fachada para mejorar el aislamiento térmico y acústico, reducir el consumo energético y optimizar los costes de climatización. La actuación supuso una inversión de 1.242.907 euros.