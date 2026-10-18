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Sanxenxo

El multiusos de Portonovo reabrirá en diciembre con el nombre de As Redeiras

Para mejorar la accesibilidad hay una nueva red de escaleras y un ascensor

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
18/10/2026 12:15
Fachada del multiusos de Portonovo
Fachada del multiusos de Portonovo tras la reforma
Cedida
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El Concello de Sanxenxo ha finalizado la reforma integral del edificio multiusos de Portonovo, que pasará a llamarse Edificio Municipal As Redeiras, en homenaje a uno de los oficios tradicionales más representativos de la localidad. 

La previsión del gobierno local es reabrir las instalaciones en diciembre, una vez incorporado el nuevo mobiliario y completado el traslado de los distintos servicios. 

Uno de los principales cambios será la unificación de los Servicios Sociales municipales en el edificio, que también contará con espacios destinados a la actividad vecinal, cultural y formativa. 

Entre las instalaciones destacan un salón de actos con grada retráctil y escenario, aulas para la educación de adultos y personas mayores, una sala de estudio de acceso libre y un aula-cocina equipada para impartir talleres prácticos. 

La reforma también ha mejorado la accesibilidad del inmueble mediante una nueva red de escaleras y la instalación de un ascensor adaptado que conecta las diferentes plantas. 

Además, se ha sustituido la cubierta y renovado la fachada para mejorar el aislamiento térmico y acústico, reducir el consumo energético y optimizar los costes de climatización. La actuación supuso una inversión de 1.242.907 euros

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